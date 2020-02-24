سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التخطيط: وفرنا أكثر من 25 مليار جنيه لتوفير 1.2 مليون فرصة عمل

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:32 م
وزيرة التخطيط: وفرنا أكثر من 25 مليار جنيه لتوفير 1.2 مليون فرصة عمل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن المشروعات الصغيرة من أهم القطاعات الموجودة فى الدولة المصرية، كونها تولد فرص عمل كبيرة، لتميزها بالمرونة والتواجد فى أماكن مختلفة فى المحافظات، وتحقيق العدالة المكانية فى الدولة، لافتة فى كلمتها خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، المنعقد الآن برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أن هذا القطاع لا أستطيع النظر إليه بمعزل عن الاقتصاد القومى، لأن المشروعات الصغيرة تنمو بمشروعات كبرى فى الدولة، مؤكدة أن الوزارة وفرت أكثر من 24 مليار جنيه لجهاز تنمية المشروعات، ما وفر 1.2 مليون فرصة عمل.

وأشارت الوزيرة، إلي أن فرص العمل الخاصة مشروعات الصغيرة ذهبت بشكل كبير للقاهرة والقناة وسيناء، والمشروعات متناهية الصغر كانت للصعيد، متابعة: " 58 ٪؜ من إجمالي التمويل ذهب للصعيد، والمرأة استفادت 50٪؜ من هذه الفرص، وهناك 4500 مجمع، الدولة صرفت عليهم لتجهيزهم بمجموعة كبيرة من المشروعات على مستوى الجمهورية".

 

 

البرلمان

اخبار البرلمان

هالة السعيد

وزيرة التخطيط

فرص عمل

مشروعات صغيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة