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وزيرة التخطيط: توفير جميع الاعتمادات للانتهاء من مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:44 م
وزيرة التخطيط: توفير جميع الاعتمادات للانتهاء من مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب يلتقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط
كتبت نورا فخرى

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التقى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأكد علاء عابد فى حديثه للدكتورة هالة السعيد، أهمية الانتهاء من مبني المجلس القومي لحقوق الانسان وتوفير الميزانية كاملة باعتباره منارة الحريات بمصر، لتعقب الوزيرة:" عندك حق .. وسيتم توفير جميع الاعتمادات المالية للمجلس خلال هذا العام". 

وقال علاء عابد، إن دعم المجلس القومى لحقوق الإنسان يصب فى صالح مصر خارجياً وحتى أيضا الجانب الاقتصادى، لاسيما لتواجدها الدائم مع المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان، مؤكدا: على جهد الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة.

النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب يلتقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط (1)
 

 

النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب يلتقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط (2)
 

 

النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب يلتقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط (3)
 

 

النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب يلتقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط (4)
 

مجلس النواب

حقوق الانسان

علاء عابد

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