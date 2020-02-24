واشنطن: لن يكون هناك اتفاق مع طالبان ما لم تحترم الهدنة المؤقتة

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حذر مستشار الأمن القومى الأمريكي روبرت أوبراين، من أن فشل طالبان فى الحد من العنف فى أفغانستان قد يعرقل اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن المسئول الأمريكي قوله " إذا لم تحترم طالبان اتفاقها بشأن الحد من العنف، فسنأخذ ذلك بعين الاعتبار، وأعتقد أنه سيكون من المستبعد آنذاك أن نوقع معاهدة سلام".

وقال أوبراين : "لن نخفض عدد القوات إلى مستوى أقل من المستوى الضروري لحماية المصالح الأمريكية في أفغانستان".

وأضاف أن القوات الأمريكية كان عليها أن تخرج من الحرب في أفغانستان، لكن انسحابها يجب أن يحدث بطريقة تحمي المصالح الأمريكية.

وأكد أنه إذا ما أوفت الحركة المسلحة بالتزامها، فإنه يمكن توقيع معاهدة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بشأن إنهاء الحرب في أفغانستان في نهاية الشهر الحالي.معربا عن أمله في أن يبدأ حوار بين الأفغان بهدف التوصل إلى حل سياسي للصراع الدائر في البلاد.

وكانت إدارة الرئيس ترمب قد أعلنت فى الشهر الماضى أنها توصلت إلى اتفاق مبدئى مع طالبان على خفض الهجمات تمهيدا لاتفاق سلام وتزامنا مع الاستعداد لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ويرى مراقبون أن الاتفاق يتوقف على ما وصفه المسئولون الأمريكيون بأنه خفض للعنف لمدة أسبوع والسارى حاليا .

يذكر أن أكثر من 2400 جندى أمريكى قتلوا وأصيب أكثر من 20 ألفا فى أفغانستان منذ غزو الولايات المتحدة لتلك الدولة عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر فى 2001، كما قدرت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أن الحرب الأفغانية كلفت دافعى الضرائب الأمريكية نحو 737 مليار دولار.

وهناك قرابة 13 ألف جندى أمريكى فى أفغانستان، تتوزع مهامهم بين تدريب قوات الأمن الأفغانية وتنفيذ مهام لمكافحة الإرهاب.