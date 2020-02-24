سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 09:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن: لن يكون هناك اتفاق مع طالبان ما لم تحترم الهدنة المؤقتة

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:54 ص
واشنطن: لن يكون هناك اتفاق مع طالبان ما لم تحترم الهدنة المؤقتة طالبان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر مستشار الأمن القومى الأمريكي روبرت أوبراين، من أن فشل طالبان فى الحد من العنف فى أفغانستان قد يعرقل اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن المسئول الأمريكي قوله " إذا لم تحترم طالبان اتفاقها بشأن الحد من العنف، فسنأخذ ذلك بعين الاعتبار، وأعتقد أنه سيكون من المستبعد آنذاك أن نوقع معاهدة سلام".
وقال أوبراين : "لن نخفض عدد القوات إلى مستوى أقل من المستوى الضروري لحماية المصالح الأمريكية في أفغانستان".
وأضاف أن القوات الأمريكية كان عليها أن تخرج من الحرب في أفغانستان، لكن انسحابها يجب أن يحدث بطريقة تحمي المصالح الأمريكية.
وأكد أنه إذا ما أوفت الحركة المسلحة بالتزامها، فإنه يمكن توقيع معاهدة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بشأن إنهاء الحرب في أفغانستان في نهاية الشهر الحالي.معربا عن أمله في أن يبدأ حوار بين الأفغان بهدف التوصل إلى حل سياسي للصراع الدائر في البلاد.

وكانت إدارة الرئيس ترمب قد أعلنت فى الشهر الماضى أنها توصلت إلى اتفاق مبدئى مع طالبان على خفض الهجمات تمهيدا لاتفاق سلام وتزامنا مع الاستعداد لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ويرى مراقبون أن الاتفاق يتوقف على ما وصفه المسئولون الأمريكيون بأنه خفض للعنف لمدة أسبوع والسارى حاليا.

يذكر أن أكثر من 2400 جندى أمريكى قتلوا وأصيب أكثر من 20 ألفا فى أفغانستان منذ غزو الولايات المتحدة لتلك الدولة عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر فى 2001، كما قدرت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أن الحرب الأفغانية كلفت دافعى الضرائب الأمريكية نحو 737 مليار دولار.

وهناك قرابة 13 ألف جندى أمريكى فى أفغانستان، تتوزع مهامهم بين تدريب قوات الأمن الأفغانية وتنفيذ مهام لمكافحة الإرهاب.

 

طالبان

أمريكا

روبرت أوبراين

مستشار الأمن القومى الأمريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

كيف يؤدى الطالب الوافد ويحمل شهادة غير معادلة امتحان الثانوية العامة؟

كيف يؤدى الطالب الوافد ويحمل شهادة غير معادلة امتحان الثانوية العامة؟

"المرور" تضع عدة إرشادات للقيادة أثناء سقوط الأمطار بعد توقعات الأرصاد

"المرور" تضع عدة إرشادات للقيادة أثناء سقوط الأمطار بعد توقعات الأرصاد

اليوم.. قطع المياه عن مدينة سوهاج للقيام بأعمال الصيانة

اليوم.. قطع المياه عن مدينة سوهاج للقيام بأعمال الصيانة

بطاقة الرقم القومى السارية شرط التقديم لقرعة الحج لهذا العام

بطاقة الرقم القومى السارية شرط التقديم لقرعة الحج لهذا العام

وزير الأوقاف يشارك عواقل سيناء مراسم رفع العلم بطابا وخطبة الجمعة.. 20 مارس

وزير الأوقاف يشارك عواقل سيناء مراسم رفع العلم بطابا وخطبة الجمعة.. 20 مارس

أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة