هيئة الطيران المدنى العمانية تعلق جميع رحلاتها مع ايران حتى إشعار آخر

وكالات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى بسلطنة عمان، تعليق جميع رحلات الطيران المدنى بين سلطنة عمان وايران اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، عزت الوزارة هذا القرار الى التطورات الأخيرة للوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد .

وكانت وزارة الصحة العمانية قد أعلنت اليوم تسجيل أوّل حالتين موجبتين لمرض فيروس كورونا لمواطنتين عمانيتين قدمتا من ايران .

كانت قناة العربية،أكدت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 12 شخصا، ذكرت السلطات الصحية المحلية، اليوم الاثنين، أنها لم تسجل إصابات مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، حتى نهاية أمس الأحد، فى 24 منطقة على مستوى المقاطعات بالصين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تشمل المناطق بكين، تيانجين، خبى، شانشى، لياونينج، هيلونج جيانج، شانجهاى، جيانجسو، تشجيانج، آنهوى، فوجيان، جيانجشى، خنان، هونان، هاينان، قويتشو، يوننان، التبت، تشينجهاى، نينجشيا، شينج يانج "بينها فيلق شينج يانج للإنتاج والتعمير"، شنشى، قانسو ومنغوليا الداخلية.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن البلاد سجلت إجمالى 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة فى خارج مقاطعة هوبى، مركز تفشى الوباء، يوم أمس الأحد.

فى نفس السياق، أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، اليوم الاثنين، أنها ستسمح لغير المقيمين فى المدينة بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم أعراض مرضية ولم يتصلوا نهائيا بمصابين بالفيروس.

وذكرت السلطات، فى بيان اليوم، أنه يمكن كذلك للأشخاص غير الخاضعين للحجر الصحى ويسعون للحصول على علاج من أمراض أخرى مغادرة المدينة على دفعات.

يأتى هذا القرار بعد نحو شهر من وقف "ووهان" - التى يسكنها نحو 11 مليون شخص، وهى عاصمة مقاطعة هوبى بوسط الصين - حركة النقل عبر الحافلات ومترو الأنفاق والعبارات والرحلات الجوية والقطارات للركاب المتجهين إلى خارج المدينة، فى إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذى تسبب حتى الآن فى وفاة 2595 شخصا وإصابة 77 ألف و262 آخرين.