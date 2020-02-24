سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هيئة الطيران المدنى العمانية تعلق جميع رحلاتها مع ايران حتى إشعار آخر

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:01 م
هيئة الطيران المدنى العمانية تعلق جميع رحلاتها مع ايران حتى إشعار آخر هيئة الطيران المدنى العمانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى بسلطنة عمان، تعليق جميع رحلات الطيران المدنى بين سلطنة عمان وايران اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، عزت الوزارة هذا القرار الى التطورات الأخيرة للوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد .

 وكانت وزارة الصحة العمانية قد أعلنت اليوم تسجيل أوّل حالتين موجبتين لمرض فيروس كورونا لمواطنتين عمانيتين قدمتا من ايران .  

كانت قناة العربية،أكدت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 12 شخصا، ذكرت السلطات الصحية المحلية، اليوم الاثنين، أنها لم تسجل إصابات مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، حتى نهاية أمس الأحد، فى 24 منطقة على مستوى المقاطعات بالصين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تشمل المناطق بكين، تيانجين، خبى، شانشى، لياونينج، هيلونج جيانج، شانجهاى، جيانجسو، تشجيانج، آنهوى، فوجيان، جيانجشى، خنان، هونان، هاينان، قويتشو، يوننان، التبت، تشينجهاى، نينجشيا، شينج يانج "بينها فيلق شينج يانج للإنتاج والتعمير"، شنشى، قانسو ومنغوليا الداخلية.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن البلاد سجلت إجمالى 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة فى خارج مقاطعة هوبى، مركز تفشى الوباء، يوم أمس الأحد.

فى نفس السياق، أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، اليوم الاثنين، أنها ستسمح لغير المقيمين فى المدينة بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم أعراض مرضية ولم يتصلوا نهائيا بمصابين بالفيروس.

وذكرت السلطات، فى بيان اليوم، أنه يمكن كذلك للأشخاص غير الخاضعين للحجر الصحى ويسعون للحصول على علاج من أمراض أخرى مغادرة المدينة على دفعات.

يأتى هذا القرار بعد نحو شهر من وقف "ووهان" - التى يسكنها نحو 11 مليون شخص، وهى عاصمة مقاطعة هوبى بوسط الصين - حركة النقل عبر الحافلات ومترو الأنفاق والعبارات والرحلات الجوية والقطارات للركاب المتجهين إلى خارج المدينة، فى إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذى تسبب حتى الآن فى وفاة 2595 شخصا وإصابة 77 ألف و262 آخرين.


عمان

طيران عمان

ايران

رحلات جويه

اخبار عمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شبح "كورونا" يخيم على الخليج.. البحرين تسجل أول إصابة وحالتين فى سلطنة عمان.. الكويت تغلق منافذها البحرية والبرية والجوية مع العراق بعد اكتشاف ثلاث إصابات..والإمارات تمنع السفر لإيران

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:07 م

تسجيل أول حالتى إصابة بكورونا فى عمان لمواطنتين قادمتين من إيران

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:40 م

سلطنة عمان تسجل أول حالتين إصابة بفيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:17 م

العاهل الأردنى يؤكد تضامن بلاده مع الصين فى مواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة