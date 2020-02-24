سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هيئة الاستثمار تعقد لقاء مع مستثمرى الدقهلية الخميس المقبل

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:33 م
هيئة الاستثمار تعقد لقاء مع مستثمرى الدقهلية الخميس المقبل المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم عن عقد لقاء مع مستثمري محافظة الدقهلية بحضور المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة بديوان عام المحافظة بالمنصورة، وذلك يوم الخميس الموافق 27 فبراير من الساعة 12 الي الساعة 3 مساء، وذلك لمناقشة أي تحديات تواجه المستثمرين.

ووجهت الهيئة العامة للاستثمار المستثمرين بضرورة المشاركة عن طريق ارسال، رسالة نصية أو عن طريق الواتس اب تتضمن الاسم ، اسم الشركة ، ورقم تليفون للتواصل- ونوع المشكلة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد  اجتماعاً مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة عدد من الملفات.

وخلال الاجتماع عرض المستشار محمد عبد الوهاب تقريرا حول نتائج زياراته التى يقوم بها إلى المحافظات، والتى بدأت بكل من محافظتي المنيا والقليوبية، بهدف بحث التحديات التي تواجه المستثمرين بكلتا المحافظتين، والإجراءات المتخذة لتذليلها.

كما عرض الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أهم نتائج اللقاءات التي تمت مع ممثلي الشركات المتعثرة بالمناطق الحرة، واستعراض دور الهيئة في معاودة نشاط تلك الشركات لأعمالها بالسوق المصري، كما تم استعراض تقارير إنجازات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وأهم الموضوعات التي تم تسويتها مؤخراً.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية مواصلة متابعة أعمال الشركات القائمة بعد إتمام إجراءات التأسيس الخاصة بها، وتقديم الدعم لها في كافة مراحل ممارسة النشاط، وعلى صعيد آخر تم استعراض أهم الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصري الكوري على هامش زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة لمصر.


هيئة الاستثمار

الهيئة العامة للاستثمار

المستشار محمد عبد الوهاب

مستثمرى الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة