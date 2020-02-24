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الإثنين، 24 فبراير 2020 04:00 م
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هل تؤثر كميات السكر التى تتناولها على معدلات الخصوبة

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:47 م
هل تؤثر كميات السكر التى تتناولها على معدلات الخصوبة سكريات
فاطمة ياسر

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هناك أقاويل عديدة حول أضرار الإفراط في تناول السكر والسكريات والحلويات، وأيضا أثبتت العديد من الدراسات الطبية  أن السكر يعد سم أبيض، وهو يتسبب في تعرض الجسم للعديد من المشاكل على المدى البعيد، ولذا حذر أخصائي التغذية وخبرائها الأشخاص  من مخاطر تناول الكثير من السكر لأنها تعرض الجسم للعديد ن المضاعفات الصحية وذلك وفقا لموقع " activefeel"، ومنها:

-التقلبات المزاجية..

إن الشعور بحالة مزاجية سيئة ليس دائمًا نتيجة النوم أو التوتر في الليل، فتشير الأبحاث إلى أن زيادة تناول السكر يرتبط بانخفاض الحالة المزاجية، والتعرض لعدم الاستقرار المزاجي، فقد تشعر بالاكتئاب، ومرة أخرى تشعر بالسعادة، وذلك نتيجة للدهون المشبعة  المتواجدة في السكر.

-التعرض لانخفاض في الخصوبة

إذا كنت  تخططين للحمل ولم تنجحي  فقد يكون السبب في تناول كميات كبيرة من السكر في المشروبات المحلاة والحلويات، وتشير الأبحاث إلى أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر تقلل من الخصوبة لدى النساء ويمكن أن يؤدي إلى تدني نوعية السائل المنوي لدى الرجال، ويرتبط شرب المشروبات المحلاة بالسكر أيضًا بانخفاض الخصوبة لدى النساء اللائي يتلقين الإخصاب داخل المختبر.

-الإصابة بالالتهابات في الجسم

يمكن أن يكون الالتهاب ناتجًا عن نظام غذائي غني بالسكر، وتزيد فرص الإصابة بالتهاب مزمن ومجموعة من القضايا الأخرى.

-مقاومة للأنسولين

غالبًا ما تكون مقاومة الأنسولين مقدمة لمرض السكري، ولكنها مرض بحد ذاته يرتبط بالتهاب وتناول الكثير من السكر، ولذا فكثرة نسبة الجلوكوز بالدم تحول دون قدرة الجسم على امتصاص نسبة السكر في الدم واستخدامه في الطاقة، وتشمل علامات مقاومة الأنسولين الخمول والجوع الشديد أو العطش.

-لخبطة في الدورة الشهرية

التعرض لحدوث عدم انتظام الدورة الشهرية، بالإضافة إلي  كثرة الإصابة بانتفاخ بالجسم،  وتقلبات مزاجية وألم في البطن،  وكل ذلك نتيجة للإسراف في تناول السكريات، ويجب التقليل من تناولها.


الاسراف في السكر

اضرار الاسراف في تناول السكر

السكر واضراره

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