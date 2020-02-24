هكذا ستدفن إيران ضحايا فيروس كورونا

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

كشف رضا جلبيرا رئيس مركز ادارة المشافي والخدمات في إيران عن طريقة دفن ضحايا فيروس كورونا المستجد، قائلا لن يسلم جثمان المتوفي إلي ذويه، وسيتم تغطية الجثمان بشكل كامل، ولن يسمح لاحد فك الغطاء، وستجري عملية الدفن تحت اشراف طبي".

فيما قال علي ربيعي المتحدث باسم وزارة الصحة ان دفن الضحايا يتم وفق بروتوكول منظمة الصحة العالمية، ووفقا للشريعة.