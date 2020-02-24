هكذا ستدفن إيران ضحايا فيروس كورونا

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 12، وفق ما أعلن الاثنين متحدث باسم البرلمان فيما يتراوح عدد المصابين بين 59 و61 شخصا. ورا وزير الصحة سبب تفشي الوباء في بلاده إلى أشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية من باكستان وأفغانستان والصين. وتعهدت السلطات الإيرانية على لسان المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي بالشفافية "في نشر الأعداد".
وتعقد اللجنة الوطنية الايرانبة لمواجهة كورونا اجتماعا غد الثلاثاء برئاسة الرئيس حسن روحانى.وكان دعا وزير الصحة الإيراني سعيد نمكى، المواطنين الإيرانيين لتجنب زيارة المراقد الدينية داخل إيران، وأكد أن الصين كانت مشأن انتقال عدوى فيروس لمدينة قم وفقا لوكالة فارس الإيرانية.
وأضاف المسئول الإيراني: ووفقا لتحقيقاتنا، وجدنا أن مصدر الفيروس هو صينيين، وأحد الوفيات في إيران كان رجل اعمال يسافر إلى الصين عبر رحلات جوية غير مباشرة، لافتا إن السلطات ستقوم بتوزيع كمامات طبية مجانية في مدينة قم، كما علقت الدراسة في المدارس والجامعات في طهران وعدة مدن.
وأكد عمدة العاصمة الإيرانية بيروز جناحى إصابة مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، بفيروس كرونا وذلك بعد تضارب في الانباء حول اصابته بالفيروس، حيث قال حناجى أن فحوصات مرتضى وتحاليل فيروس كرونا أكدت اصابته بالمرض، وأظهرت نتائج من تحاليل 3 أجراها إيجابية المرض، وأكد إصابته بالفيروس القاتل.
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