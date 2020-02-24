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الإثنين، 24 فبراير 2020 09:32 ص
خالد صلاح
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نيوزيلندا تمدد القيود المفروضة بسبب تفشى فيروس "كورونا" لثمانية أيام أخرى

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:33 ص
نيوزيلندا تمدد القيود المفروضة بسبب تفشى فيروس "كورونا" لثمانية أيام أخرى كورونا
أ ش أ

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أعلنت نيوزيلندا اليوم الاثنين تمديد القيود الحدودية التى تفرضها لمدة ثمانية أيام أخرى، وذلك بسبب تفشى فيروس "كورونا" الجديد.
ونقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية عن وكالة الهجرة قولها إن القيود تشمل فرض حظر على جميع الأجانب الذين زاروا الصين أو عبروا بها خلال الأيام ال14 الماضية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح للمواطنين والمقيمين فى نيوزيلندا بالدخول إلا أنه سيطلب منهم عزل أنفسهم لمدة أسبوعين عند عودتهم للبلاد.
بدورها، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاكيندا أرديرن "اليوم يمكنني أن أؤكد أن قيود السفر المؤقتة على السفر من البر الرئيسي للصين ستبقى سارية لمدة ثمانية أيام أخرى للحماية من انتشار فيروس كورونا" وهو ما يعني أن القيود ستظل سارية حتى 3 مارس المقبل على الأقل.
ولن يتم تطبيق حظر السفر على كل من هونج كونج أو ماكاو أو تايوان .. ولم تعلن نيوزيلندا تسجيل أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد حتى الآن.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


كورونا

نيوزلندا

فيروس كورونا

الصين

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