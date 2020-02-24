سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نيجيريا تختار كونسورتيوم مصر للطيران لمشروع تأجير طائرات

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:34 م
نيجيريا تختار كونسورتيوم مصر للطيران لمشروع تأجير طائرات مصر للطيران
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختارت نيجيريا اتحاد شركات يضم مصر للطيران لإقامة شركة تأجير طائرات في إطار خطة حكومية لإصلاح قطاع النقل الجوي بالبلاد.

تعاني نيجيريا من تدني جودة البنية التحتية جراء عقود من الإهمال ونقص الاستثمار مما يعوق تطورها الاقتصادي. وتقول الحكومة إن تطوير البنية التحتية يتطلب استثمارات خاصة.

وسعى البلد لاستقدام شركاء من القطاع الخاص لإقامة شركة لتأجير الطائرات من أجل مساعدة الناقلات المحلية والإفريقية في الحصول على طائرات جديدة.

وقالت وزارة الطيران اليوم الاثنين إنها اختارت كونسورتيوم مصر للطيران من أجل مشروع شركة تأجير الطائرات، التي تهدف الحكومة لإقامتها في شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وستبدأ الشركة الجديدة باستئجار الطائرات من مؤجرين عالميين ثم تأجيرها إلى المشغلين المحليين. وقالت الحكومة إنها ستملك حصة أقلية في الشركة.

وترغب معظم شركات الطيران في نيجيريا في توسعة أساطيلها، لكن ارتفاع تكاليف التمويل ومخاطر سعر الصرف تعوق النمو. وتجني شركاات الطيران النيجيرية إيراداتها بالعملة المحلية النايرا في حين أن معظم تكاليفها بالدولار الأمريكي.

وتقول نيجيريا أيضا إنها تخطط لنقل إدارة المطارات إلى شركات من القطاع الخاص كطريقة لجذب الاستثمار.

وقالت الوزارة إنها أعدت قائمة مختصرة تضم كلا من كونسورتيوم مصر للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية لإقامة منشأة لصيانة الطائرات في لاجوس أو أبوجا.


مصر للطيران

تأجير الطائرات

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة