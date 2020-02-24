نيجيريا تختار كونسورتيوم مصر للطيران لمشروع تأجير طائرات

(رويترز)

اختارت نيجيريا اتحاد شركات يضم مصر للطيران لإقامة شركة تأجير طائرات في إطار خطة حكومية لإصلاح قطاع النقل الجوي بالبلاد.

تعاني نيجيريا من تدني جودة البنية التحتية جراء عقود من الإهمال ونقص الاستثمار مما يعوق تطورها الاقتصادي. وتقول الحكومة إن تطوير البنية التحتية يتطلب استثمارات خاصة.

وسعى البلد لاستقدام شركاء من القطاع الخاص لإقامة شركة لتأجير الطائرات من أجل مساعدة الناقلات المحلية والإفريقية في الحصول على طائرات جديدة.

وقالت وزارة الطيران اليوم الاثنين إنها اختارت كونسورتيوم مصر للطيران من أجل مشروع شركة تأجير الطائرات، التي تهدف الحكومة لإقامتها في شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وستبدأ الشركة الجديدة باستئجار الطائرات من مؤجرين عالميين ثم تأجيرها إلى المشغلين المحليين. وقالت الحكومة إنها ستملك حصة أقلية في الشركة.

وترغب معظم شركات الطيران في نيجيريا في توسعة أساطيلها، لكن ارتفاع تكاليف التمويل ومخاطر سعر الصرف تعوق النمو. وتجني شركاات الطيران النيجيرية إيراداتها بالعملة المحلية النايرا في حين أن معظم تكاليفها بالدولار الأمريكي.

وتقول نيجيريا أيضا إنها تخطط لنقل إدارة المطارات إلى شركات من القطاع الخاص كطريقة لجذب الاستثمار.

وقالت الوزارة إنها أعدت قائمة مختصرة تضم كلا من كونسورتيوم مصر للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية لإقامة منشأة لصيانة الطائرات في لاجوس أو أبوجا.