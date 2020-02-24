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نصابا السوشيال ميديا.. أوهما ضحاياهما بعلاجهم روحيا مقابل كروت شحن

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:30 ص
نصابا السوشيال ميديا.. أوهما ضحاياهما بعلاجهم روحيا مقابل كروت شحن النصب والتزوير_أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بزعم قدرتهما على أساليب العلاج الروحاني، وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية مدعيين قدرتهم الفائقة على أساليب العلاج الروحاني، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الاستيلاء على أموال المواطنين " من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكاد لكروت شحن الهواتف محمولة.

كما أشارت التحريات بأن المتهمين قاما بغسل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكية والتي بلغت مليون وثلاثمائة ألف جنيه عن طريق شراء شقة سكنية بمنطقة القطامية، وتجهيزها بأثاث فاخر، وكذا شراء بعض المصوغات الذهبية.

وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية مدعيين قدرتهم الفائقة على أساليب العلاج الروحاني، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الاستيلاء على أموال المواطنين "ومن بينهم الشاكية" من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكواد لكروت شحن الهواتف محمولة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزتهما على (2) هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهما تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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