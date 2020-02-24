سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 10:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة بنى سويف الجديدة

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:23 ص
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة بنى سويف الجديدة المهندس عبدالمطلب ممدوح
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها مدينة بنى سويف الجديدة، يرافقه خلالها، قيادات الهيئة، والمهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة والمشروعات.
 
وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أعمال تنفيذ محطة المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى بالمدينة، وأعمال السواتر الخاصة للتخلص من المياه الزائدة، وكذا أعمال تنفيذ خط مياه الصرف المعالجة قطر 700 مم، والذى سيغذى الغابة الشجرية بمساحة 5000 فدان شرق الطريق الشرقى الحر.
 
وأثنى نائب رئيس الهيئة، على معدلات الإنجاز بهذه المشروعات، كما طالب مسئولو جهاز المدينة بالمتابعة الدورية لدفع العمل من معدات وعمالة بتلك المشروعات للانتهاء منها نهاية مايو المقبل، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار التواصل المستمر والمباشر لإزالة أى عقبات تعوق تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة ولا سيما مدن الصعيد.
 
ومن جانبه، قال المهندس أشرف عبدالرحمن: إن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى إنجاز المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات المرافق لخدمة سكان المدينة، مشيراً إلى أن هناك فرق عمل لمتابعة تلك المشروعات لإنجازها فى أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية لسرعة الاستفادة منها.
 
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد إن الجهاز  تلقى 49 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة (صناعى – خدمى) بمساحة إجمالية بلغت نحو (540 ألف م2)، وفقاً لنظام التخصيص الفورى الذى أقره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أنه تم الانتهاء أيضاً من إصدار ما يقرب من 500 رخصة بناء لقطع أراضٍ (اجتماعى - مميز) بأنشطة مختلفة بالمدينة.
 
وأشار إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لتنمية الصعيد، حيث يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المختلفة فى مجالات الإسكان والطرق والمرافق والخدمات بصعيد مصر، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.
 
وأوضح المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أنه تم سداد نسبة 10% لـ9 طلبات من إجمالى الـ49 طلبا، وفقاً لنظام التخصيص الفورى، وسداد نسبة 25% لـ3 طلبات، وجارٍ التسعير لعدد 37 طلباً آخر بالمدينة.
 
وأشار المهندس أشرف عبد الرحمن إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الطرق المؤدية للإسكان الاجتماعى (عمارات)، وتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذا رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بمنطقة الصناعات الخفيفة، والانتهاء من قطع التباب بمنطقة الإسكان الاجتماعى (أراضى) بالمرحلة الرابعة، وجارى تنفيذ مشروع تنسيق وزراعة منطقة مركز المدينة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينة بنى سويف الجديده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

كيف يؤدى الطالب الوافد ويحمل شهادة غير معادلة امتحان الثانوية العامة؟

كيف يؤدى الطالب الوافد ويحمل شهادة غير معادلة امتحان الثانوية العامة؟

"المرور" تضع عدة إرشادات للقيادة أثناء سقوط الأمطار بعد توقعات الأرصاد

"المرور" تضع عدة إرشادات للقيادة أثناء سقوط الأمطار بعد توقعات الأرصاد

اليوم.. قطع المياه عن مدينة سوهاج للقيام بأعمال الصيانة

اليوم.. قطع المياه عن مدينة سوهاج للقيام بأعمال الصيانة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة