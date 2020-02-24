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"مياه القليوبية " تكثف أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المحافظة

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:42 م
"مياه القليوبية " تكثف أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المحافظة رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المحافظة
القليوبية- إبراهيم سالم

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كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أعمالها في رفع تراكمات مياه الأمطار التي شهدتها مدن المحافظة، من خلال نشر معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار، والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الامطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الامطار حيث يتم الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة، والتي يبلغ عددها 45 سيارة ومعدة.

 وأعلنت محافظة القليوبية، رفع حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة، ونشر فرق الطوارئ تحسبا لزيادة الأمطار أو غرق الشوارع للتعامل الفوري مع تغييرات الطقس خلال الساعات المقبلة.

 وأصدر المحافظ، تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة تواخي الحذر، لمواجهة موجه الأمطار التي ستحدث خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، إلى جانب التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

 ووجه المحافظ، بالتواجد لجميع العناصر المعنية "الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه" بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

 

  رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المحافظة (1)

 
 
رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المحافظة (2)
 
رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المحافظة (3)
 
رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المحافظة (4)
 
رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المحافظة (5)

 

 


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