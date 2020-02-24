موجز الحوادث.. تساقط تجار النقد الأجنبى فى قضبة الرقابة الإدارية

كتب عبد الرحمن سيد

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الاثنين، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

‏استكمالاً لجهود هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على الاقتصاد القومى وملاحقة المخالفين لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، تم ضبط تشكيل عصابى جديد يقوم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج القطاع المصرفى بالعديد من محافظات الجمهورية.

قررت الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسن السايس، حجز إعادة محاكمة المتهم أحمد الحسني حمدان بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حزب الله اللبناني"، لـ 29 فبراير للنطق بالحكم.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، تأجيل محاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل، لجلسة 14 مارس للمرافعة.

أجلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، نظر طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 9 مارس المقبل للإطلاع على مذكرات النيابة.

قضت محكمة القضاء الادارى، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتى طالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ وذلك لهروبه خارج البلاد وإنقطاعه عن حضور جلسات المجلس.

شهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الإثنين، مراسم تخريج وحلف اليمين لطلبة الدفعة الاستثنائية "أطباء" بقسم الضباط المتخصصين والدور الثانى، من طلبة "السنة الرابعة" بكلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة ، بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات الأكاديمية، حيث قام الخريجين بأداء اليمين أمام الوزير - وذلك تمهيداً لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية .

قال خالد المصرى دفاع الإرهابى هشام عشماوى، إنه لم يتلقى أى إخطار من مصلحة السجون بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق موكله، ونفى ما نشرته قناة العربية حول تنفيذ حكم الإعدام، لافتا إلى أن أسرة عشماوى ليست لديها أى معلومة بشأن تنفيذ السجون لحكم الإعدام، ولم يتم إخطار أسرته بذلك.