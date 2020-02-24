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منظمة السياحة العالمية: انخفاض الحجوزات عالميا بنسبة 11% منذ ظهور كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:20 ص
منظمة السياحة العالمية: انخفاض الحجوزات عالميا بنسبة 11% منذ ظهور كورونا وفد سياحى
كتبت آمال رسلان

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قال الدكتور سعيد البطوطى، مستشار منظمة السياحة العالمية، إن فيروس كورونا يؤثر بشدة على السياحة العالمية، منوها إلى أن الوباء يمكن أن يكون أكبر عائق أمام النمو الاقتصادى العالمى، كاشفا عن انخفاض نسبة الطلب على الطيران إلى - 0,6% بعدما كانت متوقعة + 4,8%، كما انخفض معدل الحجوزات السياحية بشكل عام بنسبة 11% منذ ظهور الفيروس حتى الآن.
 
وقال البطوطى أن موقع Expedia رفع مؤقتا الصين كوجهة سياحية من محرك البحث والحجز الخاص به شاملة الفنادق والطيران والرحلات الشاملة، وبسبب فيروس كورونا، أصبحت المدن الصينية خالية من السائحين.
 
 
فيما بلغ عدد شركات الملاحة التى أوقفت رحلاتها البحرية من وإلى الصين مؤقتا حتى مايو القادم خمس شركات عالمية، وهى  Norwegian Cruise Line و Holland America Line و Cunard و Oceania Cruises وRegent Seven Seas Cruises .
 
ولفت إلى أن التأثير السلبي الكبير على الحركة السياحية امتد إلى منطقة جنوب شرق آسيا بشكل عام (اليابان - هونج كونج – ماكاو - تايلاند - ماليزيا - سنغافورة - فيتنام - كمبوديا - الهند - سريلانكا - بنجلاديش - نيبال - بوتان - ميانمار - الفلبين - إندونيسيا - أستراليا - نيوزيلاندا وجزر المحيط الهادى Oceania) حيث تم تفريغ المواقع السياحية والفنادق والمتاجر تقريبا بسبب الخوف من تفشي المرض.
 
وأوضح أن شركات الطيران وحدها من المتوقع أن تخسر نحو 29 مليار دولار فى الإيرادات هذا العام، كما أنه متوقع مبدئيا أن تصل خسائر العائدات السياحية على مستوى العالم إلى 3 مليار دولار أمريكى.
 
وتصدر الصين حوالي 200 مليون سائح للوجهات السياحية على مستوى العالم في السنة، ويمثل السائحون الصينيون أعلى إنفاق سياحي على مستوى العالم حيث ينفقوا حوالي 277 مليار دولار على السياحة في السنة الواحدة، وحالات الإصابة حتى الآن وصلت إلى 79.565 حالة والوفيات إلى 2.619 حالة.

 


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