منظمة "إيجاد" تتجه إلى إقرار حرية حركة الأشخاص بين دولها

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انطلقت في الخرطوم، اليوم الإثنين، اجتماعات دول منظمة "إيجاد" للتصديق على بروتوكولات حرية حركة الأشخاص، بين دول الإقليم.

وتتكون المنظمة من عدة دول هي: السودان، جنوب السودان، جيبوتي، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا وأريتريا.

وقال وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله، في انطلاق أعمال التوقيع على بروتوكول الايجاد لحرية حركة الأشخاص، إن حضور الاجتماعات والتوقيع على البروتوكول خطوة في اتجاه التكامل الإقليمي مستقبلاً.

وأضاف أن هذا البروتوكول يهدف إلى التصديق على حرية التنقل داخل الإقليم، وإزالة القيود عن مواطني دول الايجاد من أجل تحقيق الاندماج القاري، شرط الحصول على التأشيرة والتمتع بالإقامة والعمل.

وأكد دفع الله أن السودان يعمل بجد وإخلاص من أجل التكامل الإقليمي ويدعم التجارة الإقليمية لمصلحة المواطنين، مضيفًا أن السودان وبحكم موقعه الجغرافي يلتقي فيه طرق التنقل حول القارة من الاتجاهات الأربعة.

وأشار إلى ضرورة الاهتداء والاستفادة من التجارب الإقليمية الأخرى مثل الكوميسا، وتجمع دول شرق إفريقيا.