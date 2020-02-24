سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منظمة "إيجاد" تتجه إلى إقرار حرية حركة الأشخاص بين دولها

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:10 م
منظمة "إيجاد" تتجه إلى إقرار حرية حركة الأشخاص بين دولها رئيس الحكومة السودانية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 انطلقت في الخرطوم، اليوم الإثنين، اجتماعات دول منظمة "إيجاد" للتصديق على بروتوكولات حرية حركة الأشخاص، بين دول الإقليم.
وتتكون المنظمة من عدة دول هي: السودان، جنوب السودان، جيبوتي، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا وأريتريا.
وقال وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله، في انطلاق أعمال التوقيع على بروتوكول الايجاد لحرية حركة الأشخاص، إن حضور الاجتماعات والتوقيع على البروتوكول خطوة في اتجاه التكامل الإقليمي مستقبلاً.
وأضاف أن هذا البروتوكول يهدف إلى التصديق على حرية التنقل داخل الإقليم، وإزالة القيود عن مواطني دول الايجاد من أجل تحقيق الاندماج القاري، شرط الحصول على التأشيرة والتمتع بالإقامة والعمل.
وأكد دفع الله أن السودان يعمل بجد وإخلاص من أجل التكامل الإقليمي ويدعم التجارة الإقليمية لمصلحة المواطنين، مضيفًا أن السودان وبحكم موقعه الجغرافي يلتقي فيه طرق التنقل حول القارة من الاتجاهات الأربعة.
وأشار إلى ضرورة الاهتداء والاستفادة من التجارب الإقليمية الأخرى مثل الكوميسا، وتجمع دول شرق إفريقيا.

الخرطوم

إيجاد

جيبوتي

الصومال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة