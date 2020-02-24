ممثلون عن 35 دولة و100 قاض أفريقى يتجولون فى قصر عابدين

كتبت: هناء أبو العز

زار وفود ممثلين عن 35 دولة و100 قاض أفريقى قصر عابدين الجمهوري، واطلعوا في جولة لمدة ساعتين مصحوبة بإرشاد سياحي بعدة لغات على أهم معالم القصر الأثري ومقتنياته، والتي تعود لفترة الحكم الملكي في مصر ، باستضافة الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا" وأمين عام الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤسـاء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.





وانتهت الزيارة بإقامة حفل عشاء باسم المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليـا على شرف الوفود المشاركة للاجتماع ، وذلك بصالة الاحتفالات بقصر الرئاسة بعابدين تكريما لوفود القضاة الأفارقة الذين يحضرون المؤتمر، وفقًا لبيان أصدره مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقى .

وصرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أنه من المنتظر أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء الوفود القانونية المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، التي تحضر المؤتمر في لقاء خاص لتكريم هذه الوفود على أرض مصر.





الجدير بالذكر أن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤسـاء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية بدأ أعماله أول أمس ولمدة أسبوع في القاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ،بحضور المستشار عمرو مروان وزير العدل ،والدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى.