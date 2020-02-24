سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ممثلون عن 35 دولة و100 قاض أفريقى يتجولون فى قصر عابدين

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:34 م
ممثلون عن 35 دولة و100 قاض أفريقى يتجولون فى قصر عابدين جانب من الزيارة
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زار وفود ممثلين عن 35 دولة و100 قاض أفريقى قصر عابدين الجمهوري، واطلعوا في جولة لمدة ساعتين مصحوبة بإرشاد سياحي بعدة لغات على أهم معالم القصر الأثري ومقتنياته، والتي تعود لفترة الحكم الملكي في مصر ، باستضافة الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا" وأمين عام الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤسـاء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
6a20cf2c-a770-438d-a48c-b1e9177cbf55
 
 
وانتهت الزيارة  بإقامة حفل عشاء باسم المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليـا  على شرف الوفود المشاركة للاجتماع ، وذلك  بصالة الاحتفالات بقصر الرئاسة بعابدين تكريما لوفود القضاة الأفارقة الذين يحضرون المؤتمر، وفقًا لبيان أصدره مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقى .
 
021a4b1a-89fd-473c-b083-ea33c01b7449
 
وصرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أنه من المنتظر أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء الوفود القانونية المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، التي تحضر المؤتمر في لقاء خاص لتكريم هذه الوفود على أرض مصر.
 
697a7e79-a562-4c01-8579-4e2980318e45
 
الجدير بالذكر أن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤسـاء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية بدأ أعماله أول أمس ولمدة أسبوع  في القاهرة برعاية الرئيس  عبدالفتاح السيسي، وافتتحه رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ،بحضور المستشار عمرو مروان وزير العدل ،والدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى.
 
d1bccaff-3024-4685-b7e8-9f40ec6cd52b

 


افريقيا

قضاة افريقيا

الاتحاد الافريقى

قصر عابدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة