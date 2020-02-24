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مقتل عنصر إجرامي وضبط قنبلة وأسلحة وذخيرة في قنا

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:06 م
مقتل عنصر إجرامي وضبط قنبلة وأسلحة وذخيرة في قنا المتهم
كتب محمود عبد الراضى

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داهم قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية البؤر الإجرامية بقنا لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، خاصة متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمواجهة وتصفية البؤر الإجرامية بحملات مكبرة.

وشن قطاع الأمن العام حملة مكبرة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية،  وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت مسكن شقي خطر عاطل يبلغ من العمر 39 سنة، مقيم بدائرة مركز أبو تشت والسابق اتهامه قضايا "سرقة بالإكراه - سلاح ناري - إطلاق أعيرة نارية – سرقة" بمنطقة الزراعات بدائرة مركز أبو تشت، وعقب الوصول للمكان واستشعار العنصر الإجرامي بالقوات بادر وآخرين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها على الفور بادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران.

 وأسفرت المواجهات عن مقتل عنصر إجرامي يبلغ من العمر 26 سنة اثر اصابته في قدمع، وضبط عاطل يبلغ من العمر 22 سنة سبق اتهامه في 3 قضايا "شروع في قتل - إطلاق أعيرة نارية -قيادة دراجة نارية بدون ترخيص" مصاب بطلق ناري ، وضبط عامل مقيم دائرة مركز أبو تشت، وعثر بحوزتهم على "2 بندقية أليه – 4 خزينة – فرد خرطوش – 33 طلقة مختلفة الأعيرة النارية"، ينما تمكن المتهم الشقي خطر العاطل من الهرب عن طريق زراعات القصب المتاخمة للمنطقة، وضُبط بمكان تواجد المتهمين " قنبلة غاز - دبشك خشبي لبندقية - ربع فرش لمخدر الحشيش - 250 جم لمخدر الشابو  -  مبلغ 3700 جنيه - أدوات تستخدم في تعبئة وترويج المواد المخدرة  - 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية (2 منهم مُبلغ بسرقتهما"، بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامي.

 


قنا

عنصر اجرامي

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