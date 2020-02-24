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مقتل خمسة جنود أتراك بغارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية بريف إدلب

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:14 م
مقتل خمسة جنود أتراك بغارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية بريف إدلب غارة جوية
أ ش أ

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قتل خمسة جنود أتراك، اليوم الإثنين، فى غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة فى "كنصفرة " بريف إدلب فى سوريا، وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية ، نقلا عن مصادر ميدانية قولها ، إن خمسة جنود أتراك قتلوا، إثر غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة فى "كنصفرة " بريف إدلب الجنوبى .
 
وكان "المرصد السورى لحقوق الإنسان"، الذى يتخذ من (لندن ) مقرا له قد أعلن فى وقت سابق اليوم - أن الطائرات الحربية السورية شنت غارات جوية على محيط النقطة التركية فى منطقة "كنصفرة " .
 
وصرح مدير المرصد، رامى عبد الرحمن، بأن القوات التركية ردت بقصف صاروخى مكثف مستهدفة مواقع للقوات السورية بريفى إدلب الشرقى والجنوبي.
 
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بتنفيذ الطائرات الحربية السورية ضربات جوية على محيط النقطة التركية فى منطقة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، وقال مدير المرصد، رامى عبد الرحمن، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، إن القوات التركية ردت بقصف صاروخى مكثف على مواقع قوات النظام بريفى إدلب الشرقى والجنوبي.
ما وثق المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 11 عنصرا من الفصائل المسلحة بينهم 7 من المتشددين، فيما قتل 8 من قوات النظام، خلال الاشتباكات والقصف على محورى الشيخ دامس وحنتوتين غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.
 
وأشار المرصد السوري، إلى مواصلة قوات النظام تقدمها جنوب مدينة إدلب بغطاء جوى روسي، وتمكنت من ضم المزيد من المناطق، ليرتفع تعداد المناطق التى سيطرت عليها خلال الساعات الماضية إلى 7 مناطق وهي: الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير؛ وبذلك يرتفع تعداد المناطق التى سيطرت عليها قوات النظام فى محافظة إدلب منذ بدء العملية العسكرية فى الـ 24 من الشهر المنصرم إلى 109.
 

سوريا

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