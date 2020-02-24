مصرع طفل سقط من سطح منزله بأسيوط

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بقرية بنى فيز التابعة لمركز صدفا فى محافظة أسيوط.
وفي سياق آخر، القى ضباط مباحث قسم ثان أسيوط القبض على شخص حاصل على دبلوم بحوزته 192 فرش حشيش مخدر قبل توزيعه بدائرة قسم ثان اسيوط على عملائه، بعد ورود معلومات سرية لمباحث القسم مفادها تواجد المتهم بدائرة القسم، وبحوزته كمية من المواد المخدرة فتمت مداهمته بالمكان المتواجد فيه بالتنسيق مع الأمن العام برئاسة اللواء عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط تم تشكيل قوة أمنية من ضباط مباحث قسم ثان اسيوط تحت اشراف العميد محمد المهدى مفتش مباحث المنطقة المركزية، والعقيد نور عمر مفتش مباحث القسم، وبرئاسة المقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط ،وبمشاركة النقيب معاذ جمال معاون مباحث القسم، والنقيب محمد حمدى معاون مباحث القسم ، وملازم أول محمود البدرى معاون مباحث القسم، وبعد تقنين الإجراءات القانونية تمت مداهمة المكان المتواجد فيه ، وتم القبض عليه ، وبتفتيشه عثر بحوزته على كرتونة يوجد بداخلها 192 طربة لمخدر الحشيش ،وتم اصطحابه لقسم ثان أسيوط ، وتحرير المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة العامة ، وإستكمال الإجراءات.
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