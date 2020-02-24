مصرع طفل سقط من سطح منزله بأسيوط

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة صدفا يفيد وصول بلاغ من المستشفى المركزى بوصول الطفل " سعودى اشرف عبد المنعم " عمر عام ونصف جثة هامدة إثر إصابته بمزيف داخلى نتيجة لسقوط من علو.

وبالإنتقال وسؤال أسرة الطفل ذكروا أن الوفاة نتيجة سقوط الطفل من أعلى سطح المنزل تم التحفظ على الجثة بمشرحه المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة

وجاري تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة