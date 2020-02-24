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الإثنين، 24 فبراير 2020 08:52 م
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مصرع طفل سقط من سطح منزله بأسيوط

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:27 م
مصرع طفل سقط من سطح منزله بأسيوط اسعاف - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

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لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بقرية بنى فيز التابعة لمركز صدفا فى محافظة أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من رئيس مباحث  مركز شرطة صدفا يفيد وصول بلاغ من المستشفى المركزى بوصول الطفل " سعودى اشرف عبد المنعم " عمر عام ونصف جثة هامدة إثر إصابته بمزيف داخلى نتيجة لسقوط من علو.
 
وبالإنتقال وسؤال أسرة الطفل ذكروا أن الوفاة نتيجة سقوط الطفل من أعلى سطح المنزل تم  التحفظ على الجثة بمشرحه المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة
وجاري  تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

وفي سياق آخر، القى ضباط مباحث قسم ثان أسيوط القبض على  شخص حاصل على دبلوم بحوزته 192 فرش حشيش مخدر قبل توزيعه بدائرة قسم ثان اسيوط على عملائه، بعد ورود معلومات سرية لمباحث القسم مفادها تواجد المتهم بدائرة القسم، وبحوزته كمية من المواد المخدرة فتمت مداهمته بالمكان المتواجد فيه بالتنسيق مع الأمن العام برئاسة اللواء عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط تم تشكيل قوة أمنية من ضباط مباحث قسم ثان اسيوط  تحت اشراف العميد محمد المهدى مفتش مباحث المنطقة المركزية، والعقيد نور عمر مفتش مباحث القسم، وبرئاسة المقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط ،وبمشاركة النقيب معاذ جمال معاون مباحث القسم، والنقيب محمد حمدى معاون مباحث القسم ، وملازم أول محمود البدرى معاون مباحث القسم، وبعد تقنين الإجراءات  القانونية تمت مداهمة المكان المتواجد فيه ، وتم القبض عليه ، وبتفتيشه عثر بحوزته على كرتونة  يوجد بداخلها 192 طربة لمخدر الحشيش ،وتم اصطحابه لقسم ثان أسيوط ، وتحرير المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة العامة ، وإستكمال الإجراءات.


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حادث سقوط طفل

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