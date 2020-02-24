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مصادر حكومية : إجازة غد للمدارس تشمل الطلاب والمعلمين

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:28 م
مصادر حكومية : إجازة غد للمدارس تشمل الطلاب والمعلمين مدارس - ارشيفية
كتبت هند مختار

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كشفت مصادر حكومية مسئولة ، ان قرار تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية يشمل الطلاب والمعلمين بالمدارس والجامعات.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت فرص سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات ، وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة غدا.


المدارس والجامعات

تعطيل الدراسة

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مصر

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