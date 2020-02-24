مديرية أمن القاهرة تواجه سقوط الأمطار بالدفع بسيارات شفط المياه.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

قامت كافة أجهزة مديرية أمن القاهرة المختلفة، بالتحرك والانتشار السريع والتواجد الفعال، منذ بدء هطول الأمطار بعدد من مناطق العاصمة، حيث تم الدفع بأجهزة الشفط المحمولة وسيارات الشفط التي ستقوم بالتعامل مع مياه الأمطار منذ بدايتها تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة.



تراكمات مياه الامطار

وبناءً على ما سبق رصده من أماكن لتجمع مياه الأمطار بكافة القطاعات الجغرافية، و للعمل على صرف مياه الأمطار دون تأثير على الطرق والمرافق العامة والممتلكات، وتم الدفع بعدد من سيارات وأجهزة الشفط بعدد من المحاور المرورية بالعاصمة في كافة القطاعات الجغرافية للتعامل مع الأمطار، كما قام رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة باستنفار كافة الجهود لمواجهة حالات سقوط الأمطار والتخفيف من آثارها بالعمل على تيسير الحركة المرورية والدفع بأوناش مرورية حديثة ومجهزة لرفع السيارات المعطلة نتيجة تساقط الأمطار ومساعدة قائديها على مستوى المدينة، كما تم التنسيق مع المدارس لتسهيل ومرافقة أتوبيسات المدارس لحيت وصول جميع الطلبة الى منازلهم .



تواجد الخدمات بالطرق

وتقوم غرفة العمليات المشكلة لهذا الشأن من كافة الأجهزة المعنية بالمديرية بالمتابعة المستمرة ، مع هيئة الأرصاد الجوية وتلقي كافة بلاغات المواطنين والتامل الفوري معا، وإدارة التعامل مع حالات هطول الأمطار في كافة مناطق المحافظة لضمان عدم تأثر العاصمة بالأمطار، وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق السيولة المرورية على معظم المحاور وعدم تأثرها بالأمطار التي شهدتها خلال الساعات الأخيرة .



سيارات الشفط

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ تبلغ ذروتها اليوم الاثنين 24 فبراير، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم غدا الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، على أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة اليوم الإثنين بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام .



شفط المياه

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر .

وفيما يتعلق بحالة الطقس بالقاهرة الكبرى خلال هذا الفترة، فكشفت هيئة الأرصاد أن هناك فرص أمطار تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا اليوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات، ومن المتوقع غدا الثلاثاء 25 أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة .