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محمد بن زايد يزور معرضى يومكس وسيمتكس 2020 في أبو ظبى .. صور

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:34 م
محمد بن زايد يزور معرضى يومكس وسيمتكس 2020 في أبو ظبى .. صور محمد بن زايد فى المعرض
كتب خالد إبراهيم

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أكد الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، أن معرضى "يومكس وسيمتكس 2020 "، يشهدان تطورات نوعية، على مستوى التقنيات والأنظمة المعروضة في أجنتهما، وقال بن زايد عبر تغريدة نشرها على "تويتر"، "زرت معرضي"يومكس وسيمتكس 2020 "، تطورات نوعية شهدتها التقنيات والأنظمة المعروضة في أجنحتهما،البحوث والإبتكار والتطوير عصب الصناعات المتقدمة، والإمارات ضمن استراتيجيتها في استشراف المستقبل تستثمر في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي بما يخدم تقدم الإنسان ورفاهيته"

أثناء زيارة بن زايد للمعرض
أثناء زيارة بن زايد للمعرض

وكانت الدورة الرابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2020" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2020" قد انطلقت فى أبوظبي ويستمران حتى 25 فبراير الجاري.

بن زايد فى المعرض
بن زايد فى المعرض

وتعد الدورة الرابعة للمعرضين الأكبر فى تاريخهما منذ انطلاقتهما الأولى فى عام 2015، ويتم تنظيمهما من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

محمد بن زايد يطلع على أحد الانتجانات
محمد بن زايد يطلع على أحد الانتجانات

وأكد فاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة انترناشيونال غولدن جروب " آي جي جي" أن معرض يومكس 2020 يشكل منصة عالمية تستعرض خلالها الشركات الوطنية أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطائرات المسيرة والآليات ذاتية القيادة من أجل الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير المنتجات الوطنية ومواكبة التطور الذي تشهده هذه الصناعة الهامة.


محمد بن زايد

معرض يومكس

معرض سيمتكس 2020 أبو ظبى

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