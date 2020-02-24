محافظ سوهاج يرفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

وكلف محافظ سوهاج مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللآزمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة علي الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة حتي انتهاء تحذيرات الجهات المعنية، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتوفير كميات من المواد التموينية والبطاطين.

وأكد "الفقي" علي جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة رد الفعل في مواجهة الأزمات والتعامل الفوري مع الحدث، مشيرا إلى تفعيل غرف الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.