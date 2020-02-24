محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من رفع مياه الأمطار

بورسعيد - السيد فلاح

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة وشركة الصرف الصحى متواجدة فى الشارع على مدار الساعة لحين استقرار الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماتة بسرعة الانتهاء من رفع كميات المياه نتيجة الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة فجر اليوم بعد أن تم الدفع بسيارات كسح وشفط المياه.

وأضاف محافظ بورسعيد في بيان أن الفترة الماضية شهدت رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، والتعامل مع سقوط الأمطار الغزيرة ورفعها وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة عمليات المحافظة تعمل بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى موقف طارئ، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار وتوجية الاجهزة المختصة نحوها.

فى سياق آخر أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم السفينة ODESA-1 التى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 108 متر والغاطس 4 متر وذلك لشحن 3000 طن أسمنت أبيض من الميناء.

وبلغ إجمالى حركة السفن اليوم 30 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4سفن حاويات وسفينة بضائع عامه ومغادرة 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 6 سفن حاويات وبضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.