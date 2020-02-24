محافظ المنيا يلتقى الجمعيات الأهلية لتطوير وتحسين "منظومة النظافة" (صور)

المنيا- فريق المحافظات

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا أن هناك متابعة مستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية حول كل ما يتعلق بدعم وتحسين منظومة النظافة، والتى تعد من أولويات العمل، موضحا حرصه على الاستماع لآراء ومقترحات الجميع، ووضع آليات للتنفيذ وعقد لقاءات مستمرة معهم، لإيجاد الحلول الجذرية وغير التقليدية للمشكلات، والقضايا الخاصة بمنظومة النظافة فى مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده المحافظ، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، رؤساء المراكز والمدن ، عدد من رؤساء الإحياء بمدينة المنيا، مدير المخلفات الصلبة وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية التى تعمل فى منظومة النظافة .

ناقش المحافظ خلال اللقاء الية وضوابط جمع القمامة لخلق شوارع نظيفة، كما ناقش عددا من بروتوكولات التعاون الموقعة بين الجمعيات الأهلية والوحدات المحلية، لتنفيذ أعمال الجمع السكنى للقمامة بالمدن والقرى التابعة لها، بغرض الارتقاء بمنظومة النظافة بمراكز المحافظة التسع، ووجه المحافظ إدارة المخلفات الصلبة والشؤون القانونية بإعادة صياغة تلك البروتوكولات، وفقا للمتغيرات الحالية وبما يخدم ويحسن منظومة النظافة فى الأحياء ،ويعود بالنفع على المواطن المنياوي.

كما ناقش المحافظ تطوير منظومة النظافة، والتأكيد على دور الجمعيات الأهلية، فى مشاركة الجهاز التنفيذي، فى عمليات التنمية التى تتم على أرض المحافظة، مؤكدا أنها تعد شريكا للدولة فى التنمية ،ومعاون أساسى وذراع لتحقيق وإنجاز خطط التنمية فى القرى والمدن التى تعمل بها.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لتصور الحضور، حول الارتقاء بمنظومة النظافة، وفقا للاحتياجات، مع وضع تصور متكامل لخطة إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بشكل فورى ،مؤكدا ان الاهتمام بمنظومة النظافة يأتى فى مقدمة تكليفات الحكومة المصرية، موجها رؤساء المراكز بالتحرك بين المواطنين ومعرفة مشكلاتهم والعمل على حلها أولا بأول حتى لاتتفاقم المشكلة ويصعب التعامل معها وحلها.

كما أشار المحافظ إلى أهمية دور المواطنين والجمعيات الأهلية فى عقد ندوات التوعية للمواطنين لتغيير سلوكهم فى التعامل مع المخلفات والالتزام بوضع القمامة فى الأماكن المخصصة لها من أجل تحقيق بيئة خالية من التلوث بمشاركة الأجهزة التنفيذية وشركات النظافة، مطالباً المواطنين بالمشاركة الإيجابية للحفاظ على البيئة وتحويل السلوك البيئى السلبى إلى إيجابي، مشيرا إلى ضرورة غرس قيم النظافة والحفاظ على البيئة والسلوك الإيجابى لدى النشء من أبنائنا وطلاب المدارس.