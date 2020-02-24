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محافظ الجيزة يتابع أعمال إزالة آثار الأمطار وشفط المياه

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:08 م
محافظ الجيزة يتابع أعمال إزالة آثار الأمطار وشفط المياه محافظ الجيزة يتابع شفط مياه الامطار
كتب سيد الخلفاوى

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قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات.
 
وأكد المحافظ علي إستمرار تمركز فرق إنتشار سريع بسيارات شفط لإزالة أى أثار للأمطار، مشدداً على ضرورة الإنتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ ومواجهة أى تجمعات مياه وإزالة أى بؤر على الفور.
 
جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ مع بدء هطول الأمطار لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار بأحياء العمرانية والهرم والطالبية والدقي والعجوزة وجنوب الجيزة ومحور صفط اللبن والطريق الدائري ومحور 26 يوليو وميدان الرماية وطريق مصر إسكندرية الصحراوي ونفق اللبيني.
 
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل و شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع درجات الاستعداد لمواجهة اي حالات لسقوط الأمطار وتنظيم غرف العمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين، والتوجه على الفور لأماكن التجمعات لإزالتها مشددأً على عدم مغادرة الشوارع قبل الانتهاء من إزالة أى أثار للأمطار.
 
وخلال الجوله استدعي محافظ الجيزة سيارات الشفط لإزالة اثار الامطار من شوارع التحرير والنيل، وقد قامت المحافظة بالدفع بحوالي 90 سياره لشفط مياه الامطار من هيئة النظافة وشركه مياه الشرب والصرف الصحي والاحياء والمراكز والمدن اضافه الي الدفع بمواتير شفط لآزالة اي تجمعات بمطالع ومنازل الكباري لعدم اعاقة الحركة المرورية.
 
 
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