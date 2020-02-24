محافظ أسيوط: افتتاح مستشفى أبوتيج النموذجى ونقل وحدة الغسيل الكلوى بمنفلوط

أسيوط ضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن قرب افتتاح مستشفى أبوتيج النموذجى والتى تم إنشائها بتكلفة 277 مليون جنيه لخدمة أهالى المركز والمراكز المجاورة والتى ستقدم خدماتها بالمجان للأهالى ضمن خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحى بالمحافظة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لافتًا إلى نقل وحدة الغسيل الكلوى بمنفلوط إلى مبنى العيادات المجاور لمبنى المستشفى الجديد الجارى انشاؤه لخدمة المرضى بقرى ومدينة مركز منفلوط وتسهيلًا عليهم للانتفال إلى المقر الجديد.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة للوقوف على الإجراءات التى تم تنفيذها لسرعة تجهيز مستشفى أبوتيج النموذجى تمهيدًا لافتتاحه خلال الأسابيع القادمة فضلًا عن تطوير المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية القروية.

وأشار محافظ أسيوط خلال اللقاء إلى إنه تم التأكيد على رفع كفاءة الوحدات الصحية القروية بمختلف المراكز حيث سيجرى تطوير ورفع كفاءة 27 وحدة منها بتكلفة 384 مليون جنيه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 لافتًا إلى إنه سيتم استكمال أعمال إنشاء مستشفى منفلوط الجديد والذى يبلغ تكلفته 278 مليون جنيه ليصبح مستشفى نموذجى متكامل لخدمة أهالى مركز منفلوط والمراكز المجاورة بالمجان بالإضافة إلى سرعة تشطيب المبنى المجاور للمستشفى وتجهيزه ليصبح مقرًا لوحدة الغسيل الكلوى بالمركز وعيادات التخصصات المختلفة لحسن الانتهاء من المستشفى الجديد تسهيلًا على المرضى مشددًا على سرعة سد العجز فى التخصصات المختلفة بالمستشفيات والوحدات الصحية والتوزيع العادل للأطباء والتمريض للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.