محافظة القاهرة تعلن بدء تلقيها طلبات تراخيص عربات الطعام المتنقلة

بدأت أحياء محافظة القاهرة تلقى طلبات المتقدمين للحصول على تراخيص عربات الطعام المتنقلة لتسييرها بشوارع العاصمة، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب واتاحة الفرصة لتقنين أوضاع الحالات المماثلة بشوارع القاهرة.

وأعلنت محافظة القاهرة عن بدء تلقيها، بمراكز الخدمات التكنولوجية بالأحياء، طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة بالأماكن بنطاق أحياء العاصمة، التي يسمح فيها بوجود وترخيص هذه الوحدات، وذلك وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والذى حدد مواصفات الأماكن التي يسمح الترخيص فيها.

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارين رقم 137 و 138 لسنة 2020، حدد من خلالها الشروط والمواصفات الفنية لوحدات الطعام المتنقلة والتاريخ التي يتعين الحصول عليها لمباشرة النشاط، وكذلك آداب السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وهما قرارين مكملين لقرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2018 وأحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة .

وشهدت محافظة القاهرة الفترة الأخيرة افتتاح عدد من مواقع مشروع 306 التى لتقنين أوضاع الشباب وتوفير مواقع مشروعاتهم الصغيرة.

كانت محافظة القاهرة أعلنت أنه تم تمويل مشاريع بقيمة 3.1 مليار جنيه بالقاهرة منذ نشأته، بواقع 132 ألف مشروع ووفر 243 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة.

وهناك تنسيق بين الجهاز و محافظة القاهرة لتنظيم ندوات بمراكز الشباب بكل الأحياء لتقديم خدمات الجهاز وتوعية الشباب بما يقدمه الجهاز وطرح أفكار للعمل الحر وقيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع إقامة ملتقيات للتوظيف على مستوى الأحياء لتوفير فرص عمل للشباب .

وكانت المحافظة عقدت المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية تحت عنوان " استثمار الشباب " في إطار الاهتمام بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة تحت رعاية وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.