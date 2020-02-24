مجموعة طلعت مصطفى تستهدف شرائح سياحية عالية الإنفاق بالفورسيزونز.. لماذا؟

لم تكتفِ مجموعة هشام طلعت مصطفى بدخول القطاع السياحى، بل تصر على أن تكون لها بصمة واضحة لدعم هذا السوق بمصر، حيث اجتذبت المجموعة واحدة من أكبر وأفخم سلاسل الفنادق فى العالم، وهى "الفورسيزونز" فى كل من القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، ومؤخرا تم الإعلان عن فندق جديد للفورسيزونز بالأقصر.

وأكد المطور العقارى، هشام طلعت مصطفى، أن اجتذاب هذه المجموعة الفندقية الهامة ساهم بشكل إيجابى فى تطوير القطاع السياحى بمصر، حيث ساهمت فى ارتفاع سعر الغرفة بعد من 90 دولارا فى السابق إلى 460 دولارا حاليا أى قرابة 5 أضعاف المعتاد.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد شهد منذ أيام توقيع عقد مشاركة بين شركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون" إحدى شركات طلعت مصطفى القابضة، وذلك لإنشاء فندق فورسيزونز على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر.

وبمقتضى هذا العقد ستقوم شركة "آيكون" بتطوير وإنشاء فندق سياحى من الفئة الممتازة خمسة نجوم مكون من عدد 200 غرفة وجناح فندقى ومطاعم وقاعات اجتماعات وحفلات وجيمانيزوم وناد صحى وغيرها من الملحقات، وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 1.5 مليار جنيه.

ويمثل الفندق بمستوى 5 نجوم إضافة كبير للقطاع السياحى وخاصة فى الأقصر ويدفع إلى مزيد من حركة السياحة الوافدة ويسهم فى توفير فرص عمل جديدة.