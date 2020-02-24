مجلس النواب الليبى يعلق مشاركته بالمسار السياسى فى جنيف

كتب محمد عبد العظيم

قرر مجلس النواب الليبى، تعليق مشاركته فى المسار السياسى بجنيف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وفى وقت سابق قال المستشار عقيلة صالح، إن العمليات التي يقوم بها الجيش الليبي في العاصمة طرابلس، لا تهدف لإعادة الحكم العسكري لليبيا.

وأضاف عقيلة صالح، أن مؤتمر برلين قد يحل الأزمة الليبية، حال التوافق على تشكيل حكومة جديدة للبلاد، كما تحدث عن سيناريوهات التدخل المقابل حال تدخل تركيا وحول تقييم ما حدث في موسكو مؤخرا وما أسباب عدم التوقيع اوضح عقيله انه خلال مشاركتنا قدم إلينا البيان الذي تضمن الكثير من الجهود المشكورة للحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين، إلا أننا لم نوقع لأننا كنا بحاجة لدراسة الأمر، خاصة أنه تضمن التعهد بالبنود الواردة فيه، وما عكر الأجواء هو حضور الجانب التركي.