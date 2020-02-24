مجازاة مسئولين بشركة بترول لتبادلهما التعدى بالقول أثناء مشاجرة

كتب أحمد عبد الهادى

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام مساعد سابق بالإدارة العامة للشؤون المالية بشركة لتصنيع البترول بغرامة تعادل أجر يومين من راتبه ، وخصمت أجر 15 يومًا من راتب محاسب بالإدارة المالية بذات الشركة ، لتعدى كلاهما على الآخر بالقول غير اللائق .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

وأكدت المحكمة أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب بأن تعدى كلاهما على الأخر بالقول غير اللائق، وثبت أن المحال الثاني طلب من المحال الأول بوصفه رئيسه في العمل تصريح للمغادرة فقال له " لديك أجازات وليس هناك أذون إلا لو كان لصالح العمل " فحرر الثاني طلب للخروج إلا أن رئيسه طلب تقديمه في الموعد المصرح ، به مما أدى إلى إنفعال المحال الثاني وقال للمحال الأول "أنا هاوريك بره الشركة وجوه الشركة"

وأطمانت المحكمة لشهادة الشهود من العاملين وثبت من أقوالهم أن المحال الأول قال للمحال الثاني " أنت مش متربي" فرد عليه المحال الثاني قائلاً" أنا متربي أحسن منك " مما رأت معه المحكمة أن كلاهما خرج علي مقتضي العمل الوظيفي وسلكا مسلكا لايتفق مع الاحترام .