"ماونتن فيو" تنفرد في السوق العقارية بأحدث مفاهيمها لتصميم مباني إدارية "سعيدة"

أطلقت "ماونتن فيو" مشروعها الرائد Heartwork، أول مشروع اداري للسعادة في مصر والشرق الأوسط بتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليار جنيه مصري، الذي يتخذ من مفهوم "السعادة في بيئة العمل والتصميم" أساسًا لتطوير المباني والوحدات الإدارية بما يحقق أعلى نسب للإنتاجية ويعزز من الإيجابية في بيئة العمل. وقد لاقت هذه الفكرة الجديدة كليًا نجاحًا كبيرًا في مصر بنفاذ جميع الوحدات في مرحلة المشروع الأولى بمجرد طرحها والتي بلغ عددها 100 وحدة إدارية. واستكمالًا لهذا النجاح غير المسبوق أعلنت "ماونتن فيو" عن طرحها المرحلة الثانية من المشروع خلال فبراير الجاري، لتضم 120 وحدة جديدة.

أصبح موضوع السعادة في أماكن العمل ظاهرة عالمية، خاصة مع تصاعد تعبير "جيل الألفية" عن متطلباتهم واحتياجاتهم في بيئة العمل التي أصبحوا يقضون فيها معظم أوقاتهم الآن. وكانت "ماونتن فيو" من الشركات صاحبة السبق في القدرة على ترجمة مفهوم "السعادة" في بيئة العمل ليصبحوا من أولى الشركات العقارية التي تقود حملة قوية عن هذا المفهوم وأهميته في بيئة العمل.

يضم المشروع DH Campus الذي يستضيف أول مكتب رئيسي لشركة Delivering Happiness (DH) في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتضمن المبني -الذي يسهل الوصول اليه من جميع قطاعات المشروع كونه في قلب المشروع واتاحته لجميع العاملين بالشركات المختلفة داخل Heartwork- مساحات عمل ذات تصميم ذكي وعصري ومساحات اجتماعات مشتركة، ومركز تدريب لتنمية قدرات الموظفين وتعزيز مهاراتهم، بالإضافة لمساحات تجريبية لرواد الأعمال لتطوير أفكارهم المبتكرة، وساحة الطعام ومنطقة ممارسة الرياضة في الخارج، حرصًا على أهمية ممارسة الرياضة لتجديد الطاقة والنشاط.

نظرًا لحجم وقيمة المشروع الاستثمارية وكونه إضافة لسوق العقارات المصرية وعلى مستوى المنطقة، فانه يساهم في وضع المنتج العقاري المصري في تعظيم مكانة المنتج المصري على المستوى العالمي وفتح أفاق جديدة ليؤكد على قدرة المطور العقاري على المساهمة في الاتجاه العالمي. لتحقيق ذلك تقوم شركة "ماونتن فيو" بطرح رؤيتها العصرية بالمشاركة في كبرى المعارض العالمية والمحافل الدولية، أولها معرض "مبيم" MIPIM الذي يقام في شهر مارس 2020 في مدينة "كان" الفرنسية" وهو الحدث العقاري الأول والأكبر، الذي يجمع أكثر الشركات نفوذاً من جميع قطاعات صناعة العقارات الدولية، بالإضافة إلى المشاركة في ملتقى بيئات العمل الرائدة World Workplace Europe 20، الذي ينطلق هذا العام تحت شعار مستقبل المرافق والبناء، وهو فرصة كبيرة لعرض فكرة "ماونتن فيو" الرائدة في تصميم مشروع Heartwork كواحد من أكثر المشروعات حداثة وأصالة في مجال المشروعات الإدارية على مستوى الشرق الأوسط وهو ما يمنح مصر والسوق العقارية الفرصة في تصدير صورة قوية عن منتجاتها العقارية.

تتعاون "ماونتن فيو" في تنفيذ هذا المشروع مع رواد تصميم المشروعات العقارية على مستوى العالم Callison RTKL، من أفضل الشركات تصنيفًا في مجال التصميم عالميًا، والتي تتخصص في مجالات مثل التصميم الهندسي المعماري، بناء العلامات التجارية، تصميم استراتيجيات بيئة العمل، والتي تغطي خدماتها قرابة 10 مناطق على مستوى العالم، ليخرج المشروع على غرار التصاميم المعمارية المبتكرة لشركات عالمية مثل "جوجل" و"فيسبوك" والشركات الأخرى في "سيليكون فالي Silicon Valley".

تمتد هذه الشراكة المثمرة لتأسيس Happiness by Design وهي المؤسسة الأولى في الشرق الأوسط، التي تمنح شهادات معتمدة للشركات وأصحاب الأعمال التي تنجح في تقديم عناصر السعادة في بيئات العمل ولموظفيها، هذا بالإضافة إلى مساعدة هذه الشركات على تطبيق عناصر بيئات العمل السعدية في مقراتها لتحويلها إلى مساحات إدارية أكثر إيجابية وبأقل تكلفة.



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