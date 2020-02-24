ماذا يعني الألم فى الجانب الأيمن من البطن؟.. تعرف على الأسباب

كتبت فاطمة خليل

ألم البطن من المشاكل الصحية الشائعة التى نواجهها جميعًا من وقت لآخر، يمكن أن يكون ذلك بسبب عسر الهضم بعد تناول الطعام أو الإمساك أو الغازات، وعادة ما يزول من تلقاء نفسه بعد مرور بعض الوقت، لكن إذا واجهت ألمًا حادًا على جانب معين من بطنك يظل قائماً لفترة طويلة فهذا غير طبيعي، وفقاً لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

يمكن أن يحدث الألم على جانب معين من البطن بسبب العديد من الأمراض، وإليك 3 أسباب قد تواجهك تسبب ألم في الجانب الأيمن من البطن.

اسباب ألم الجانب الأيمن من البطن





اسباب الم البطن

الزائدة الدودية



السبب الأكثر شيوعا لآلام الجانب الأيمن من البطن في هو التهاب الزائدة الدودية، حيث توجد الزائدة في الجانب الأيمن السفلي من بطنك وليس لها أي غرض معروف.

يبدأ الألم الناجم عن التهاب الزائدة الدودية حول السرة وينتقل إلى أسفل البطن الأيمن، قد تشعر بعدم الارتياح أثناء الجلوس.

يمكن أن يحدث ألم التهاب الزائدة الدودية مع أي شيء، وليس هناك سبب محدد وراء ذلك.

تشنج العضلات والفتق



يمكن أن يؤدي التعب العضلي والجفاف أيضًا إلى تشنج العضلات، لتجنب ذلك ، قم بالإحماء بشكل صحيح قبل التمرين وعدم المبالغة في أي رياضة.

حتى رفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية قد يسبب فتقًا، لذا كن حذرًا أثناء القيام بأي نشاط بدني.

حصوات الكلى



تقع الكلى على جانبي أسفل البطن، لذلك ، حتى حصى الكلى يمكن أن يسبب الألم على الجانب الأيمن من بطنك. ألم أسفل الظهر، ألم أسفل البطن أو ألم في الفخذ هي بعض الأعراض الشائعة لحصى الكلى.

عندما تتحرك الحصوات في المسالك البولية، يغير الألم أيضًا موقعه، قد تشاهد أيضًا دمًا في بولك وتشعر بالغثيان عند الإصابة بهذا المرض.

في حالة وجود حجارة صغيرة ، يصف الأطباء عمومًا الأدوية لطرد الحصوات خارج الجهاز البولي عن طريق البول، وإلا يقومون بإجراء الجراحة.