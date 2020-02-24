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لماذا تسبب متلازمة تكيس المبايض زيادة الوزن؟

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:00 ص
لماذا تسبب متلازمة تكيس المبايض زيادة الوزن؟ السمنة وتكيس المبايض
كتبت فاطمة خليل

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كثير من النساء يعانين من متلازمة تكيس المبايض التي تسبب دورة شهرية غير منتظمة ما بين غزارة الحيض أو عدم نزول الدورة الشهرية، لكن النساء المصابات بمرض متلازمة تكيس المبايض يواجهن مشكلات أخرى أيضًا - وأكبرها زيادة الوزن، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

وقالت الدكتور جولى تانتيجكول، أخصائية الخصوبة  والإنجاب: "يعتقد الخبراء أن الجمع بين الاستعداد الوراثي والعوامل البيئية، بما في ذلك النظام الغذائي والتمرينات وأسلوب الحياة، يسهم في ظهور أعراض متلازمة تكيس المبايض".

وتؤثر متلازمة تكيس المبايض على ما يصل إلى 5 ٪ إلى 10٪ من النساء، مع ظهور الأعراض في سن مبكرة من 11 سنة.

تكيس المبايض
تكيس المبايض

ومعرفة كيف يمكن أن يؤثر تكيس المبايض على وزنك يمكن أن يساعدك على تحفيزك للسيطرة عليه وغيرها من المشكلات الصحية، بما في ذلك مرض السكري.

أعراض متلازمة تكيس المبايض

تحدث متلازمة تكيس المبايض عندما تكون هرموناتك غير متوازنة، والنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يصنعن هرمون ذكري يسمى (أندروجين) أكثر بقليل من الطبيعي حتى الزيادة الضئيلة في إنتاج الاندروجين يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية عمل المبايض.

ويبحث الأطباء عن اثنين من كل ثلاثة أعراض عند إجراء التشخيص لمتلازمة تكيس المبايض:

-دورة شهرية غير منتظمة أو ضائعة (بسبب ارتفاع مستويات الأندروجين).

-علامات هرمونات الذكورة العالية، مثل حب الشباب ونمو غير طبيعي لشعر الوجه والجسم.

-الخراجات الصغيرة المتعددة على المبايض (ليس كل من لديه متلازمة تكيس المبايض لديه هذه الخراجات.

متلازمة تكيس المبايض يمكن أن تسبب أيضا

-العقم.

-ارتفاع نسبة الدهون.

-مقاومة الأنسولين، ما يزيد من خطر إصابة المرأة بالسكري.

-الاكتئاب.

ومن الأعراض المرتبطة على الأرجح بزيادة الوزن هي مقاومة الأنسولين.

السمنة
السمنة

 

مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن

كثير من النساء اللائي لديهن متلازمة تكيس المبايض لديهن مقاومة للأنسولين، وهو ما يحدث عندما يواجه الجسم صعوبة في إخراج الجلوكوز من مجرى الدم وتحويله إلى طاقة، لذلك، يحتاج الجسم إلى إنتاج المزيد من الأنسولين في محاولة للحفاظ على مستوى السكر في الدم الطبيعي.

مع مرور الوقت، يبدأ الجسم بالإفراط في إنتاج الأنسولين للحفاظ على مستوى السكر في الدم طبيعيًا.

مقاومة الأنسولين غالبًا ما يُذكر كعامل كبير يسهم في السمنة، عندما تستمر مستويات السكر في الدم في الارتفاع على الرغم من زيادة مستويات الأنسولين، يتطور مرض السكري من النوع الثاني.

متلازمة تكيس المبايض نفسها قد تجعل النساء يكتسبن الوزن بسهولة أكبر من الآخرين، وكلما زاد وزنهم، زادت الأعراض الإضافية لديهم، أكثر من نصف النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يعانون من زيادة الوزن.

الوراثة والجينات

على الرغم من أن الباحثين لم يؤكدوا وجود صلة وراثية واضحة، إلا أن متلازمة تكيس المبايض تميل إلى الحدوث في الأسر، ومن المحتمل أن تساهم طفرة معينة في ظهور هذه المتلازمة.

إذا كان لديك أم أو أخت مصابة بمرض متلازمة تكيس المبايض أو قريب من مرض السكري أو عدم تحمل الجلوكوز، فقد يعني ذلك أنك أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

ما يقدر بربع النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن أمهات مصابات ، والثلث لديهن أخوات مصابات بهذه الحالة.

4 نصائح لتقليل تأثير متلازمة تكيس المبايض

لا يوجد علاج لمتلازمة تكيس المبايض، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها أنت وطبيبك لتقليل تأثيرها:

-الحفاظ على الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن الجمع بين النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية لفقدان ما لا يقل عن 5٪ إلى 10٪ من وزن جسمك يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم ويقلل خطر أعراض ما قبل مرض السكري والعقم المحتمل.

-السيطرة على الأنسولين، من خلال الأدوية للسيطرة على مرض السكري وعلاج متلازمة تكيس المبايض أيضًا.

-علاج العقم، أفضل طريقة لمعالجة صعوبات العقم هي الأدوية التي تحفز الإباضة.

-توازن الهرمونات، بالنسبة للنساء اللواتي لا يحاولن الحمل ، يمكن أن تساعد موانع الحمل الفموية في تحقيق التوازن بين الهرمونات وتنظيم الدورة الشهرية، كما أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وتساعد في السيطرة على الشعر الزائد وتحسين حب الشباب.

 


تكيس المبايض وزيادة الوزن

تكيس المبايض

اعراض تكيس المبايض

السمنة

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