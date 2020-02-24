كتب محمد شعلان

بعد شن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أهداف للمقاومة في قطاع غزة، أظهرت كاميرات مراقبة في أحد المنازل لحظة سقوط صاروخ قرب منزل في مستوطنة "سديروت" شرق قطاع غزة، الليلة الماضية، وأعادت وسائل اعلام محلية فلسطينية تداول مشاهد انفجار الصاروخ لحظة سقوطه، عقب ما أفادت به قناة العربية بأنه جرى إطلاق 20 صاروخا من غزة واعتراض عدد منها فوق مستوطنات سديروت وعسقلان.

#شاهد: لحظة سقوط صاروخ قرب منزل في مستوطنة "سديروت" شرق قطاع غزة، الليلة الماضية. pic.twitter.com/oAiH893fqH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 24, 2020

وفى وقت سابق، قال المتحدث العسكري لجيش الاحتلال أفيخاى أدرعى، إن طيران الجيش الإسرائيلى شن هجمات على أهداف للمقاومة الفلسطينية فى سوريا وقطاع غزة الأحد.

وقال المتحدث أفيخاى أدرعى على تويتر باللغة العربية " شن جيش الدفاع قبل قليل سلسلة غارات ضد أهداف إرهابية جنوب مدينة دمشق بالإضافة إلى عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الجهاد فى قطاع غزة"، أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن هناك إطلاق 20 صاروخا من غزة واعتراض عدد منها فوق سديروت وعسقلان.

قالت وكالة روسيا اليوم، إن صوت صافرات الإنذار دوى فى غلاف قطاع غزة، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن وابلا من الصواريخ أطلق من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن صافرات الإنذار أطلقت فى مدينة عسقلان والمناطق المحيطة فى قطاع غزة، بما فى ذلك مستوطنات غلاف غزة والمجلس الإقليمى حوف أشكلون، وموقع كيسوفيم، شرقى دير البلح، وأفادت مصادر إلى حالة من الهلع بين سكان مستوطنات غلاف غزة.

وتأتى هذه التطورات على إثر التصعيد بين الجيش الإسرائيلى وفلسطينيين على حدود القطاع، حيث سقط أحد المواطنين الفلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية.

وكانت طائرات الجيش الإسرائيلى وطائرات الهليكوبتر هاجمت عدة أهداف لحماس فى قطاع غزة ، بما فى ذلك المجمعات العسكرية، وذلك رداً على إطلاق الصواريخ باتجاه عسقلان.