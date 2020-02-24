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لحام يتعدى جنسيا على طفل بعد استدراجه أمام منزله بأولاد صقر بالشرقية

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:55 م
لحام يتعدى جنسيا على طفل بعد استدراجه أمام منزله بأولاد صقر بالشرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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تعدي لحام بمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، علي طفل عمره 10 سنوات، أثناء لهوه أمام منزله، وتم القبض علي المتهم وإحالته لنيابة أولاد صقر، التي قررت بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " م ح م م" 33 سنة مقيم بندر أولاد صقر ويعمل فرد أمن، يتهم فيه" ص ع م إ" 51 سنة لحام مقيم ذات العنوات، بإستدراج نجله" إ" 10 سنوات بالصف الخامس الإبتدائي، والتعدي عليه جنسيا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 478 إداري مركز شرطة أولاد صقر لسنة 2020.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر، برئاسة النقيب هاني صفوت، رئيس مباحث المركز ومعاونيه، من ضبط المتهم وتم إحالته من قبل اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إلي النيابة العامة قررت بمعرفة محمد صالح، وكيل النيابة، حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وبعد إنتهاء مدة الحجز القانونية، تم عرضه علي محكمة جنح أولاد صقر، التي قررت برئاسة المستشار محمد مختار جبر، رئيس المحكمة، بتجديد حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

يذكر أن المادة (268) من القانون نصت  على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.

 وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

 

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات"

 


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