لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

كتب محمد طه حسين

استغل بعض رواد صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والكتائب الإلكترونية لوجو "اليوم السابع"، على خبر قديم تم نشره حول تأجيل الدراسة العام الماضى لإثارة الذعر ونشر الشائعات بين المواطنين .





كعادتها تسعى اللجان الإلكترونية ومجموعات نشر الشائعات وبث الذعر بين المواطنين ، لاستغلال لوجو اليوم السابع وطريقة إخراج الأخبارلنشر ما يريدون من أخبار مفبركة ، والهدف طبعا نشر البلبلة باستغلال الأحداث التى تشغل المواطنين ومنها تأثير الأمطار الغزيرة اليوم على انتظام الدراسة بالمدارس بالقاهرة والمحافظات.

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قرائها الأعزاء من تداول أخبار تخص تأجيل الدراسة، مؤكدة أن ما تم نشره غير صحيح ولم يتم نشر أى أخبار تتعلق بتأجيل الدراسة غدا الثلاثاء 25 فبراير الجارى.

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن تأجيل الدراسة يرجع لتقديرات كل محافظ في محافظته، موضحا أن قرار تعطيل الدراسة يرجع لكل محافظ ، ومدى تأثر المدارس بالمحافظة بسقوط الأمطار

تشهد القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء.

وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الإثنين.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.