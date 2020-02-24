لأول مرة في مصر والعالم العربي وأفريقيا.. " برنامج للإعلام الإفريقي " بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

تعتزم كلية الدراسات الإفريقية العليا بالاشتراك مع كلية الإعلام جامعة القاهرة توقيع بروتوكول تعاون لاستحداث " برنامج الإعلام الإفريقي " كأول برنامج أكاديمي في مصر والعالم العربي وإفريقيا يختص بالإعلام الإفريقي ويمنح درجات " الدبلوم التخصصي - الماجستير - الدكتوراه" .

ويأتي برتوكول التعاون بين كلية الدراسات الأفريقية العليا وكلية الإعلام بجامعة القاهرة ، تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانفتاح على القارة الإفريقية في كافة المجالات، وتحقيقا لرؤية جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت بشأن تعزيز الدراسات البينية وإعداد كوادر إعلامية متخصصة في الشأن الإفريقى، ويأتي ذلك برعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، والدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا

وتبدأ فعاليات توقيع البروتوكول في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر كلية الإعلام جامعة القاهرة بحضور الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، والعمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب ولفيف من الإعلاميين.

ويعزز برتوكول التعاون بين كلية الدراسات الأفريقية العليا وكلية الإعلام جامعة القاهرة ، تخريج دفعات من المتخصصين فى الشئون الأفريقية ، كما يوطد علاقات الباحثين المصريين فى كافة التخصصات ، مع قضايا القارة الأفريقية التى تشهد ازدهارا كبيرا بالتزامن مع المبادرات المصرية للتعاون وتحقيق التنمية المستدامة مثل مبادرة إسكات البنادق ومبادرة الإسكندرية كيب تاون لمزيد من ربط مدن القارة بخطوط النقل والتجارة وغيرها من المبادرات.