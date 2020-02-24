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كيف يؤدى الطالب الوافد ويحمل شهادة غير معادلة امتحان الثانوية العامة؟

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:00 ص
كيف يؤدى الطالب الوافد ويحمل شهادة غير معادلة امتحان الثانوية العامة؟ امتحانات.. أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب الحاصل على شهادة غير معادلة أو لا يوجد لدية شهادات يؤدى امتحان الثانوية العامة بعد إجراء امتحان تحديد مستوى له فى مواد الصف الثانى الثانوى حسب الشعبة التى يختارها الطالب من خلال الإدارة التعليمية، موضحة أن الطالب الوافد إذا تم قيده على الصف الثانى الثانوى يعفى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية، أما إذا تم قيده على الصف الأول الثانوى بداية المرحلة الثانوية لا يتم إعفائه من اللغة الأجنبية الثانية.
 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من، الأحد 7 يونيو المقبل، والدور الثاني اعتبارًا من، السبت 15 أغسطس 2020.

 

وقالت الوزارة، إن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.

 

ومن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019 أيضًا، الطلاب الراسبون في عام 2019 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة، حيث يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيا رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

 


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