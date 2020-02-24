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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تعلن عن 70 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى لـ833

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:34 ص
كوريا الجنوبية تعلن عن 70 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى لـ833 محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف 70 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لترتفع حصيلة الإصابات إلى 833 حالة، وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه تم تأكيد 231 حالة إصابة جديدة فى يوم واحد، منهم 161 حالة تم الإعلان عنها فى صباح اليوم، و70 حالة منذ قليل.
 
يشار إلى، أن 53 حالة إصابة من بين 70 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها، وتأكيدها فى مدينة "دايجو" (41 حالة) وإقليم "كيسونج سانج" الشمالى (12 حالة).
 
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى مدينة "دايجو" وإقليم "كيسونج سانج" الشمالى إلى 681 حالة.
 
ومن بين المرضى الـ 17 الجدد الباقين، تم تأكيد 12 حالة فى بوسان، وحالتين فى إقليم "كيونج كي"، وحالة فى كل من "سول" و"دايجون" و"أولسان".
 
وكانت السلطات فى كوريا الجنوبية قد أعلنت، اليوم الإثنين، وفاة سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد.
 
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الوفاة السابعة لرجل يبلغ من العمر 62 عاما توفى أمس الأحد متأثرا بالفيروس فى مستشفى فى بلدة "تشونجدو" بجنوب شرق البلاد، وبلغ إجمالى حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى جميع أنحاء البلاد 763 حالة، وذلك بعد تسجيل 161 حالة إصابة جديدة.
 
وفى سياق متصل، اجتمعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس فى جنيف، لمناقشة الاستجابة لانتشار فيروس "كورونا" وسبل التعاون لمكافحة الفيروس.
 
وأوضحت وزارة الخارجية فى سول - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) - أن كانج شرحت للمدير العام للمنظمة أوضاع انتشار الفيروس فى كوريا الجنوبية واستجابة الحكومة الكورية الجنوبية لمكافحته، وأضافت أن كوريا الجنوبية رفعت مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوى على خلفية زيادة حادة فى عدد المصابين بكورونا مؤخرا.
 

كوريا الجنوبيه

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد

اصابات فيروس كورونا

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