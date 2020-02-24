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الإثنين، 24 فبراير 2020 04:54 ص
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كوريا الجنوبية تعلن عن 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:52 ص
كوريا الجنوبية تعلن عن 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
سول (رويترز)

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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن 161 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى كوريا الجنوبية إلى 763 شخصا وذلك بعد يوم واحد من رفع الحكومة مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 115 من تلك الحالات الجديدة لها صلة بكنيسة فى مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة امرأة عمرها 61 عاما حضرت أكثر من قداس هناك بالفيروس الأسبوع الماضي.

وأعلنت أيضا المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سابع حالة وفاة بسبب الفيروس وهى لرجل عمره 62 عاما من مستشفى فى منطقة تشيونجدو التى شهدت ارتفاعا فى حالات الإصابة المؤكدة إلى جانب دايجو المجاورة فى الأسابيع الأخيرة.

 

 


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