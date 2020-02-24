"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

يعتبر الدكتور مجدى يعقوب أسطورة الطب فى العالم صاحب أكبر الدرجات العلمية والأوسمة، وفي الوقت نفسه لم يهتم صاحب أكبر الدرجات العلمية وأرقى الأوسمة العالمية بأن يرتدى حذاء مغايراً في الفعاليات والمؤتمرات العالمية، حيث قرر طبيب القلوب أن يلتقى الحكام والملوك والرؤساء بنفس الحذاء منذ 5 سنوات، والسر أن يعقوب لا ينظر أبداً إلى المظاهر والشكليات، ولكن ما يتطلع إليه دوما هو الأمل والتاريخ والمجد الذى يصنعه كل يوم.