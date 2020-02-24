قطع المياه عن بنها لمدة 8 ساعات لإجراء غسيل الشبكات بالكلور الأربعاء القادم

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة بنها، الأربعاء المقبل، الموافق 26 فبراير الجارى، لمدة 8 ساعات، من الساعة التاسعة مساء الأربعاء، وحتى الساعة الخامسة من فجر الخميس المقبل، وذلك لأعمال الغسيل والتطهير الدورى لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية،توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن إنطلاق تطبيق الهواتف الذكية "نسخة الأيفون و الأندرويد" لعملائها باللغتين العربية و الإنجليزية من خلال الرابط التالى https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masportal.

وأوضحت مياه القليوبية، أن التطبيق يشتمل على العديد من المميزات والخدمات الإلكترونية التى تهدف لتحسين التواصل بين المواطنين مستخدمى التطبيق والشركة، ومن هذه الخدمات تسجيل قراءة العداد، وتحديث البيانات، والاستعلام عن الفاتورة، وتسجيل شكوى.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة أطلقت هذا التطبيق، لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع التجارى، سواء قراءه عداد أو الاستعلام عن قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل حساب عليه بالبيانات الشخصية للمواطن، موضحاً أن التطبيق يتيح أيضاً للمواطن تحديث البيانات الخاصه به كما أنه جارٍ تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق.