فيديو وصور.. مصرع طالبين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكورنيش مطروح

مطروح - فريق المحافظات

لقى طالبان بكلية التربية بجامعة مطروح مصرعهما، وأصيب 3 آخرين، اليوم الاثنين، إثر اصطدام سيارة ملاكي بهم، عقب انحرافها نحو الرصيف، بمنطقة العوام، على كورنيش مدينة مرسى مطروح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثمانين بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

استقبل مستشفى مطروح العام، جثتين هامدتين لكل محمود عادل ابو الفتوح " 20 سنة" و عمار عبد المولي محمد " 20 سنة" - طالبان بالفرقة الثانية بكلية التربية بجامعة مطروح، ويقيمان بقرية 27 ببنجر السكر في مدينة الحمام.

كما استقبلت 3 مصابين وهم أحمد رشاد مصطفى " 23 سنة" –من مطروح- مصاب بجروح متفرقة، و إبراهيم حسني خطاب " 40 سنة"- من عزبة العجارمة في مطروح- مصاب بإصابات متفرقة، و أحمد غنيم بكر " 40 سنة"- من منقة الكيلو 7 بمرسى مطروح- مصاب بكسر باليد اليمنى واشتباه كسر في الفقرات العنقية، إثر إثر اصطدام سيارة ملاكي بهم، عقب انحرافها نحو الرصيف، بمنطقة العوام، على كورنيش مدينة مرسى مطروح.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغا بالحادث، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، نقلت المصابين والجثث إلى المستشفى العام وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بالبحث والتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وكانت مديرية الصحة بمطروح، قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات الإسعاف بورود بلاغ بالحادث، فتم رفع حالة الاستعداد بمستشفى مطروح العام، لاستقبال المصابين، وتم إتباع الإجراءات الطبية اللازمة مع كل حالة، وتقديم الرعاية الطبية لهم.