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فيديو.. زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر من التحرير حتى رمسيس بسبب الأمطار

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:28 م
فيديو.. زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر من التحرير حتى رمسيس بسبب الأمطار
كتبت أسماء شلبى - تصوير أشرف فوزى

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￼شهد كوبرى 6 أكتوبر زحام مرورى وتكدس للسيارات، بسبب تساقط الأمطار الغزيرة، وذلك أمام المتجه  من المهندسين إلى مدينة نصر، وتظهر هذه الكثافات خاصة فى منتصف الكوبرى أعلى منطقتى التحرير ورمسيس.
 
كما يشهد الكوبرى فى هذا الاتجاه من بداية مطلعه بالدقى تكدس مرورى، كما يشهد أعلى التحرير ازدحاما ويستمر حتى مخرج رمسيس، لتبدأ بعد ذلك الكثافات فى الانخفاض حتى نهاية الكوبرى فى مدينة نصر.
 
وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأثنين، خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدارس والجامعات، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.
 
 
وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.
 
وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى، حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.
 
وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه إلى شارع عرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الاصلاحات.
 
وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.
 
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