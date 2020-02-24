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فيديو ..القابضة الكيماوية: غدا ينتهى التشغيل التجريبى لمصنع كيما 2 بأسوان

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:02 م
فيديو ..القابضة الكيماوية: غدا ينتهى التشغيل التجريبى لمصنع كيما 2 بأسوان كيما 2
كتب عبد الحليم سالم

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كشف وليد محمد الرشيد ،نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إنه سيتم غدا الثلاثاء الإنتهاء من عملية التشغيل التجريبى لمدة 13 يوما متواصلة لمصنع كيما 2 ، وذلك بطاقة لا تقل عن 85% من الطاقة التصميمية لمصنع.

وأضاف الرشيد لـ  " اليوم السابع"  أن المصنع عمل خلال تلك الفترة بطاقة تزيد عن 100% من الطاقة التصميمة وفقا لما أفاد به عيد الحوت ، رئيس مجلس إدارة شركة كيما التابعة للقابضة الكيماوية ، لافتا أن المصنع ينتج 1200 طن أمونيا و 1570 طن يوريا  يوميا قابلة للزيادة الفترة المقبلة .

أوضح وليد الرشيد ، أن أغلب إنتاج المصنع سيتم تخصيصه للتصدير  ،ولا سيما حتى يتسنى للمصنع سداد ما عليه من التزامات وقروض  نتيجة تكلفته البالغة نحو 11.7 مليار جنيه .

وأشار الرشيد ، الى إنه سيتم ضخ جزء من الحصة في الأسواق المحلية ، مشددا على اهمية مراعاة الأعباء المالية على المنع والسماح له بالبيع في السوق الحر وعدم تقيده بإعطاء وزارة الزراعة حصة تصل لنحو 55% من انتاجه لانه في هذه الحالة لن يستطيع المصنع سداد ما عليه من التزامات لأن سعر البيع لوزارة الزراعة أقل من سعر التكلفة نفسها .

وتحولت شركة كيما من شركة صدر لها قرار من الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس وزراء عام 2003 بإغلاقها بسبب الخسائر المتراكمة وعدم جدوى تشغيلها الى شركة تستهدف تحقيق أرباح من بعد الخسائر المتراكمة بالاستمرارية في الإنتاج والتشغيل واستطاعت الشركة القابضة ضخ استثمارات بها بنحو 11.6 مليار جنيه (قبل تحرير سعر الصرف) لإنشاء مصنع جديد بأحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا تصنيع اليوريا والامونيا، ومن المتوقع ان تصل مبيعات الشركة خلال العام القادم الى حوالي 4.5 مليار جنيه تزيد تدريجياً لتصل الى حوالي 6 مليار جنيه خلال عامين بعد الانتهاء من إعادة تأهيل وحدة حامض النيتريك، ناتج عن وصول الطاقة الإنتاجية للشركة حوالي 800 ألف طن سنوياً.


مصنع كيما 2

شركة كيما

وليد الرشيد

القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

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