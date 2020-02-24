فوز طلاب صيدلة حلوان بالمركز الأول بمسابقة اليوم العالمى للسرطان ..صور

كتب محمد صبحى

حصل طلاب كلية صيدلة جامعه حلوان علي المركز الاول في مسابقة اليوم العالمي للسرطان في القصر العيني الفرنساوى، والتي انعقدت بمشاركة عدد من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة وذلك في ظل إهتمام الجامعة بالمشاركة المجتمعية تحت قيادة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وتنافس طلاب الجامعات في المسابقة من خلال تجميع المعلومات عن بعض الأدوية السرطانية وتوظيفها في شكل فلاير لحملات التوعية، وذلك تحت اشراف الصيادلة العاملين، وتضمنت المسابقة طرح مجموعة من الأسئلة حول الأدوية السرطانية وذلك لكل جامعه علي حدي.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، شهدت المسابقة منافسات شديدة بين طلاب كلية الصيدله جامعه حلوان والجامعات المشاركة فى المسابقة واستطاع طلاب صيدلة حلوان الاجابة على جميع الاسئلة فحصلوا بذلك على المركز الأول بعد تنافس كبير بإشراف ودعم من الدكتورة إيمان حجاج القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتورة فاطمة عبد القادر محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة تقام بالتزامن مع احياء دول العالم لليوم العالمي للسرطان، والذي حددته منظمة الصحة العالمية في 4 من فبراير من كل عام، ويتم احيائه بتنظيم فعاليات وبنشر إرشادات للتوعية من هذا المرض وأعراضه.

وعلى جانب آخر ، فاز مشروع تخرج تطبيقات الغزل فى الموضة والأغراض التقنية لطلاب بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالتمويل للتنفيذ خلال الفصل الدراسى الثانى وذلك ضمن مبادرة (مشروعى بدايتى)، والذى تموله أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لتمويل مشروعات التخرج بالكليات المختلفة، وهى المشروعات التى يتم تنفيذها بالكلية بدعم ورعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

ويتناول المشروع التطبيقات المتنوعة للغزل باعتباره عصب صناعة النسيج، وذلك فى المجالات المرتبطة بصناعة المنسوجات سواء أقمشة الملابس والمفروشات، بالإضافة للاستخدامات الحديثة الخاصة بالأقمشة التقنية مثل أقمشة الملابس الرياضية والأقمشة المستخدمة فى الحماية والاقمشة الطبية والأقمشة الذكية.