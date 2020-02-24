سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تؤكد دعمها لليونان وقبرص فى مواجهة التوترات فى بحر إيجة

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:47 م
فرنسا تؤكد دعمها لليونان وقبرص فى مواجهة التوترات فى بحر إيجة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى، دعم بلادها لليونان وقبرص فى نزاعاتهما مع تركيا بشأن المناطق البحرية فى البحر المتوسط، وقالت بارلى - فى تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "كاثمريني"اليونانية اليوم الإثنين- "تعتزم فرنسا الوقوف إلى جانب اليونان ومساعدتها فى مواجهة التوترات المتعددة فى بحر إيجه وشرق البحر المتوسط " .
 
وذكرت أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أوضح أن باريس وأثينا تعتزمان تعزيز تعاونهما الدفاعي، وذلك عندما التقى رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس فى أواخر الشهر الماضى .
 
وأشارت وزير الدفاع الفرنسية، إلى أن بلادها تدعم اليونان وقبرص فى مسألة احترام سيادتها فى المناطق البحرية وتدين مع شركائها الأوروبيين عدم احترام تركيا لهذه القواعد الأساسية.
 
وترافق فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول فى عملياتها فى البحر المتوسط.
 
يُشار إلى، وجود خلاف بين اليونان وتركيا حول مجموعة من القضايا من بينها حقوق التنقيب فى بحر إيجه والنزاع فى قبرص المنقسمة عرقياً، كما تتصاعد التوترات أيضا بسبب أعمال الحفر التركية قبالة قبرص، والتى أعد الاتحاد الأوروبى عقوبات ضد تركيا ردا عليها.
 
كما وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج اتفاقا فى 27 نوفمبر الماضى يحدد حدودهما والتى هى بالقرب من جزيرة كريت اليونانية بالإضافة إلى اتفاق حول توسيع التعاون الأمنى والعسكري، وهى خطوة قالت أنقرة إنها تحمى حقوقها .
 
وأثار هذا الاتفاق، غضب أثينا ووصفت الاتفاقية بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولى .
 
و من جهته، أكد الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس اليوم ، الأحد ، أن التواجد البحرى الفرنسى المتكرر فى شرق البحر المتوسط وخاصة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص يبعث برسالة واضحة إلى أولئك الذين يهدفون إلى زرع حالة عدم الاستقرار والتوتر فى المنطقة.
 
وقال أناستاسياديس ، فى بيان خلال تواجده على متن حاملة الطائرات شارل ديجول فى ميناء (ليماسول) وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سى إن إيه)، "إنه لمن دواعى سرورى أن أكون على متن حاملة الطائرات الضخمة شارل ديجول الرائدة فى البحرية الفرنسية".
 
وأضاف "إن وجود حاملة الطائرات الرئيسية فى فرنسا فى منطقة شرق البحر المتوسط وبالأخص هنا فى قبرص هو شهادة أخرى على التطوير المستمر للعلاقة بين قبرص وفرنسا ، الدولة التى نعتبرها صديقاً وشريكاً لنا"..موضحا أن العلاقة لا تصب فى مصلحة الطرفين فقط بل أنها ذات أهمية استراتيجية تسعى إلى مواجهة التحديات الخطيرة التى تواجهها المنطقة الجغرافية.
 

فرنسا

اليونان

قبرص

بحر ايجه

تركيا

البحر المتوسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مسئول: قبرص تمر بلحظات سياسية تاريخية وحرجة بسبب تصاعد الانتهاكات التركية

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:26 ص

الرئيس القبرصى: التواجد الفرنسى داخل المنطقة الخالصة لقبرص يحمل رسالة واضحة

الأحد، 23 فبراير 2020 05:10 م

قبرص تعلن سلبية التحاليل لحالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 09:58 ص

غدا..وزيرة خارجية النرويج تزور قبرص لبحث الانتهاكات التركية

الخميس، 20 فبراير 2020 03:41 م

الرئيس القبرصى يطالب بدور أكبر للاتحاد الأوروبى فى حل قضية بلاده

الخميس، 20 فبراير 2020 09:29 ص

قبرص تحذر المجتمع الدولى من إطلاق العنان لأردوغان لبسط نفوذه بشرق المتوسط

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:53 م

رئيس قبرص يناقش قضية الجزء المحتل من قبل تركيا مع مسئولى الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة