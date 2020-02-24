"غرفة أزمات " بوزارة الإسكان برئاسة الوزير للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

كتب أحمد حسن

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غرفة أزمات، تم تشكيلها من مسئولى الوزارة، للتعامل مع سوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له البلاد.

وكلف الوزير المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء الشركات التابعة، بتوفير المعدات والعمالة اللازمة ومساعدة الأجهزة المحلية بالمحافظات فى مواجهة هذه الموجة من الطقس السيىء، مشددا على تواجد جميع المسئولين للتعامل الفورى مع أى منطقة متضررة.



سيارات كسح المياه

كما كلف رؤساء أجهزة المدن الجديدة برفع درجة الاستعداد القصوى، وتجهيز المعدات اللازمة والعمال، خاصة فى ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار هذه الموجة غدا.

من جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان، أن جميع رؤساء الشركات والمسئولين موجودون فى مواقع العمل مع عمالهم، وهناك رفع لحالة الاستعداد القصوى.

كما أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مسئولى أجهزة المدن الجديدة بالمحافظات التى تعرضت للأمطار موجودون كلهم فى الشارع، للتعامل مع حالة الطقس السيىء، وأنه موجود حاليا فى القاهرة الجديدة، التى تعرضت لكمية غزيرة من الأمطار، ويتم حاليا التعامل أولا بأول مع المناطق الأكثر تضررا.