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غدا.. ورشة عمل لمنظمة المرأة العربية حول تغيير الصورة النمطية للمرأة

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:27 ص
غدا.. ورشة عمل لمنظمة المرأة العربية حول تغيير الصورة النمطية للمرأة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية
كتب محمود راغب

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تعقد منظمة المرأة العربية حلقة نقاشية بعنوان "دور الفن والإعلام فى تغيير الصور النمطية عن المرأة فى الثقافة العربية" بالقاهرة غدا الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

يشارك فى الحلقة النقاشية 20 مبدعا ومبدعة عربية تتنوع تخصصاتهم ما بين الثقافة والفن والإعلام والأدب والعلوم السياسية.

تهدف الحلقة إلى تبادل وجهات النظر والخبرات حول أهم قضايا النوع الاجتماعى التى يعكسها الفن والإعلام فى العالم العربى، كما تطرح بعض القضايا الشائكة المتعلقة بالمرأة العربية واقترابات تناولها، كذلك تشهد الورشة عرضا لتجارب ناجحة فى التعبير عن قضايا المرأة أو تناول الأدوار الاجتماعية بشكل يحارب التمييز، بالإضافة إلى دراسة الفرص والتحديات التى يواجهها القائمون على العملية الإبداعية فى العالم العربى فى عملهم من أجل محاربة التمييز بين الجنسين.

كما تسعى الورشة إلى محاولة خلق نواة لرابطة تهتم بإيجاد (إبداع ضد التمييز) وتجتهد الورشة فى هذا الإطار للوصول لأرضية مشتركة، يتم الانطلاق منها بتوصيات عملية.

جدير بالذكر أن منظمة المرأة العربية تتبنى برنامجًا شاملاً يهدف إلى تفكيك الصور النمطية السلبية عن المرأة ومحاربة التمييز بين الجنسين في المجتمعات العربية.

 فى هذا الإطار تفتح المنظمة جسور تواصل مع صناع المحتوى الثقافي في الدول العربية وقد بدأت بالمنتجات الثقافية الموجهة إلى الأطفال وتبنت إنتاج أدبي للأطفال يفكك الصور النمطية عن المرأة والفتاة.

وتستكمل المنظمة من خلال هذه الورشة ما قد بدأته في هذا السياق عبر التواصل مع المبدعين والمتخصصين في قضايا المرأة وصورتها المقدمة عبر وسائل الإعلام المختلفة والفنون الإبداعية بأشكالها.

 


المراه العربيه

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فاديا كيوان

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